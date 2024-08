Durante las últimas semanas hemos escuchado rumores sobre la llegada de más juegos de Activision a Xbox Game Pass. Hace unos días por fin estuvo disponible Call of Duty: Modern Warfare III. Ahora, uno de los títulos más aclamados de la compañía en los últimos años está a solo unas horas de estar disponible en este servicio.

Por medio de una nueva publicación en su sitio oficial, Xbox ha revelado tres nuevos juegos para Game Pass. De esta forma, se ha confirmado que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy por fin estará disponible en este servicio esta misma semana. Estas son todas las novedades para Game Pass:

Creatures of Ava (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 7 de agosto

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Nube, Consola y PC) – 8 de agosto

Mafia: Definitive Edition (Nube, Consola y PC) – 13 de agosto

Junto a esto, se ha revelado la lista de títulos que dejarán de estar disponibles en este servicio a partir del próximo 15 de agosto:

Airborne Kingdoms (Nube, Consola y PC)

Offworld Trading Company (PC)

Shadow Warrior 3 (Nube, Consola y PC)

The Texas Chain Saw Massacre (Nube, Consola y PC)

Si bien la lista de títulos no es tan grande como a muchos les gustaría, es bueno ver que una fantástica colección por fin está disponible en Xbox Game Pass. Junto a esto, parece que los rumores sobre los juegos para el servicio tienen fuerza, por lo que no se descarta la llegada de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 en un futuro. En temas relacionados, esta es la razón por la cual Phantom Blade Zero no llega a Xbox. De igual forma, el precio del Xbox Series X|S aumenta.

Nota del Autor:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy es una fantástica colección, y por fin tenerla en Xbox Game Pass es algo que todos hemos estado esperando por mucho tiempo. De esta forma, queda claro que la llegada de juegos de Activision ya está en proceso, aunque tal vez es más lenta de lo muchos desean.

Vía: Xbox.