Capcom aprovechó The Game Awards para darle nueva vida a sus viejas franquicias. Hace unos momentos se confirmó Onimusha: Way of the Sword, y ahora, para cerrar la ceremonia de hoy, se ha confirmado que Okami recibirá una secuela. Eso no es todo, puesto que Hideki Kamiya regresa como el director de este proyecto. Lamentablemente, por el momento no hay fecha de lanzamiento para este esperado título.

Vía: The Game Awards