Comparan directamente a Intergalactic: The Heretic Prophet con Akira

En la noche de The Game Awards se presentó Intergalactic: The Heretic Prophet, el siguiente gran título de Naughty Dog, mismo que nos dejó ver su estilo espacial, y alejado un tanto de lo realista antes visto en otros juegos de la empresa, sobre todo si hablamos específicamente de The Last of Us. Y dentro del primer tráiler los usuarios han notado algo bastante peculiar, ya que hay algunas escenas donde se nota la inspiración directa que tiene en relación a una icónica película anime.

Para ser más directos, esa sería Akira, uno de los íconos de las tierras niponas que ayudó a que este estilo de animación se tomara mucho más en cuenta, y por ende, hay muchas referencias a la misma en producciones más recientes, ya sea si son dibujadas o en formato de live action. De hecho, la escena en la que la protagonista del juego pone música parece casi la misma a la cinta, con una comparación en video que se ha puesto en las redes.

Aquí el video:

Aquí una sinopsis de Akira:

Akira es una película de anime japonesa de 1988 dirigida por Katsuhiro Otomo, basada en su propio manga del mismo nombre. Es una obra icónica de ciencia ficción y cyberpunk que se ambienta en el año 2019 en Neo-Tokio, una metrópolis distópica construida tras la destrucción de Tokio en un evento catastrófico. La trama sigue a Kaneda, líder de una pandilla de motociclistas, y su amigo Tetsuo, quien desarrolla poderes psíquicos tras un accidente con un niño misterioso vinculado a experimentos gubernamentales secretos. A medida que los poderes de Tetsuo crecen de manera incontrolable, se desencadena una serie de eventos caóticos que involucran conspiraciones, violencia y la búsqueda del enigmático “Akira”, un ser clave en la historia de la ciudad.

No está de más mencionar, que la propia Naughty Dog mencionó con anterioridad que para desarrollar la ambientación de Intergalactic: The Heretic Prophet se están basando en esta obras espaciales japonesas, y es que no solo Akira es la inspiración, sino también Cowboy Bebop, lo cual gustará a más de uno. Por ahora, habrá que esperar a más información sobre el videojuego que parece el regreso a las raíces del estudio.

Llegará al PS5. No hay una fecha confirmada.

Vía: Twitter