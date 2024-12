Querido actor volverá a trabajar con Naughty Dog

Estamos ante un momento de confusión en PlayStation, puesto que su estudio de videojuegos más querido, Naughty Dog, no ha lanzado hasta ahora nada en PS5 si hablamos de producciones nuevas, puesto que bien se sabe se pusieron a la venta remasters de sus franquicias, no es lo más buscado por los fans. Y a pesar de que no sabemos mucho al respecto, hace poco soltaron un detalle importante que se relaciona al motion capture y grabación de voz.

Troy Baker, conocido por su icónica interpretación de Joel en The Last of Us y de Sam Drake en la serie Uncharted, volverá a colaborar con el estudio de Sony en el próximo proyecto dirigido por Neil Druckmann. La noticia fue confirmada en un perfil reciente del actor publicado por GQ, donde Druckmann expresó su entusiasmo: “En un abrir y cerrar de ojos siempre trabajaría con Troy”.

Aunque los detalles del juego y el papel de Baker permanecen en secreto, este anuncio ha desatado especulaciones en la comunidad de jugadores. Druckmann había mencionado previamente que Naughty Dog trabaja en varios proyectos para un jugador, con un enfoque en historias ricas y personajes profundos, prometiendo experiencias que van más allá de su ya aclamada franquicia The Last of Us.

Los rumores sobre un título con temática de fantasía cobraron fuerza tras el lanzamiento de TLOU Part I, donde se observaron carteles con elementos de este género. Sin embargo, el estudio no ha confirmado ninguna relación directa entre estos indicios y sus proyectos futuros. Lo que sí es claro es que buscan expandir su legado más allá de las sagas que lo han consolidado como uno de los estudios más influyentes de la industria.

En paralelo, Baker también asumirá un papel en Indiana Jones: The Great Circle de MachineGames, demostrando su continuo impacto en el mundo de los videojuegos. La expectativa por su regreso a Naughty Dog no hace más que aumentar, mientras los fans esperan con ansias más detalles sobre este misterioso proyecto.

Vía: Eurogamer