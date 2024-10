Indiana Jones and the Great Circle se posiciona como una de las cartas fuertes para Xbox a finales de este año. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que la compañía tiene pensado lanzar un Series X con temática especial del nuevo trabajo de MachineGames. Sin embargo, no todos podrán tener en sus manos este preciado hardware.

Microsoft ha revelado un concurso especial con el cual todos los interesados pueden concursar para obtener un Xbox Series X con temática de Indiana Jones and the Great Circle. Los participantes tienen entre el 12 de noviembre y el 6 de enero para visitar los Microsoft Experience Centers en Londres, Sídney y Nueva York. Aquí podrían encontrar una exhibición inspirada en Indiana Jones. En dado caso de que no puedas asistir, puedes intentar resolver un misterio a través de los canales sociales de Bethesda.

El ganador será acreedor de un Xbox Series X especial, el cual parece sacado de un templo antiguo, puesto que tiene un acabado viejo, con detalles dorados. Por su parte, el control también es temático, puesto que tiene un diseño inspirado en cuero rústico con botones decorados. Si bien es una lástima que esta edición especial no se pueda adquirir de una forma tradicional, al menos un afortunado tendrá este hardware en su casa.

Te recordamos que Indiana Jones and the Great Circle llegará a Xbox Series X|S y PC, así como Game Pass día uno, el 9 de diciembre. En temas relacionados, esta es la edición especial del juego. De igual forma, Phil Spencer habla sobre la llegada de este título al PlayStation 5.

Nota del Autor:

Esta consola luce increíble. Es algo que genuinamente me gustaría tener en mi casa, pero nunca la tendré. Me molesta mucho que las mejores ediciones especiales de Xbox sean un concurso, y nadie tenga la oportunidad de conseguir estas consolas y controles que deberían estar disponibles para todos.

Vía: Xbox