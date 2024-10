Fecha para el final del anime de My Hero Academia

Hace un par de meses llegó a su fin el manga de My Hero Academia, marcando así la conclusión al viaje de Deku y compañía. De esta forma, estaba claro que el anime también tiene que terminar tarde o temprano. Ahora, gracias a un anuncio oficial, ya sabemos cuándo se estrenará la última temporada del anime de My Hero Academia.

Considerando que este fin de semana se estrenará el último capítulo de la séptima temporada de My Hero Academia, Weekly Shonen Jump ha confirmado que la octava y última temporada de este anime ya está en producción, y se estrenará en algún punto del 2025. Si bien no se confirmó la fecha exacta, es probable que veamos un estreno en la temporada de verano u otoño.

MY HERO ACADEMIAS FINAL SEASON HAS BEEN DECIDED FOR 2025! pic.twitter.com/abmyh2X0nN — ever (@DabisPoleDance) October 10, 2024

Se espera que la última temporada de My Hero Academia no solo adapte el final de la batalla contra All for One y Shiharaki, sino que también nos muestre el controversial epílogo que dividió a los fans del manga. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que este trabajo nos presente un par de escenas completamente nuevas que tomen en cuenta la reacción de los fans a la conclusión.

Si bien el anime de My Hero Academia, esto no significa que esta propiedad va a desaparecer. No solo más películas protagonizadas por Deku y compañía pueden llegar en un futuro, sino que hay dos spin-offs que bien podrían adaptarse a este medio de entretenimiento. Vigilantes nos muestra una nueva cara de esta sociedad, y el trabajo de Hideyuki Furuhashi fue bien recibido, y es algo que los fans han esperado por años. Por otro lado, Team Up Missions muestra pequeñas aventuras de la clase 1-A, las cuales también podrían funcionar.

Recuerda, el anime de My Hero Academia llegará a su fin en algún punto del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la película de My Hero Academia: You’re Next.

Nota del Autor:

El final de My Hero Academia no es malo, está en el estándar de los shonen de las últimas generaciones. Sin embargo, es muy probable que la comunidad no reaccione positivamente a esta conclusión, algo que ya vimos, y solo crecerá.

Vía: Weekly Shonen Jump