PlayStation y People Can Fly trabajan en nuevo videojuego

El estudio polaco People Can Fly, conocido por Outriders y Gears of War: Judgment, ha firmado un acuerdo con Sony Interactive Entertainment para desarrollar un prototipo basado en una de sus franquicias. Aunque los detalles del proyecto no han sido revelados, la noticia confirma la creciente colaboración entre el estudio y las grandes compañías de la industria.

La empresa también mantiene una relación con Microsoft, con quienes trabaja en otro proyecto anunciado en 2023. A lo largo de su trayectoria, el estudio ha desarrollado títulos como Bulletstorm y la versión para PC del Gears of War original, además de haber participado en el desarrollo de Fortnite. Sin embargo, no todos sus proyectos han prosperado, como ocurrió con Project Dagger, un RPG de acción cancelado tras la salida de Take-Two Interactive.

Sony, por su parte, ha mostrado interés en revivir franquicias clásicas de su catálogo, según comentó recientemente Hermen Hulst, codirector ejecutivo de PlayStation Studios. La compañía busca diversificar su oferta de juegos, combinando el desarrollo interno con colaboraciones externas para ofrecer experiencias más variadas.

Este acuerdo refuerza la estrategia de PS de expandir su portafolio con títulos innovadores. Aunque la identidad de la IP en cuestión sigue siendo un misterio, la experiencia de People Can Fly en juegos de acción y disparos sugiere que podría tratarse de un proyecto ambicioso dentro de este género.

Vía: VGC