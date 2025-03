Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition tiene modo secreto de 60 FPS

La semana pasada se lanzó el esperado Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, videojuego que originalmente llegó a Wii U y ahora pasa a una versión nueva que incluye muchas mejoras de calidad de vida, nuevos capítulos por ver y hasta consistencia en sus 30 cuadros por segundo. Sin embargo, los usuarios querían que dicho framerate corriera mínimo al doble, y parece que esto pueda convertirse en realidad si hablamos de cierto hardware que se lanzará este año.

Mencionan que el juego oculta un modo de 60 FPS en su ejecutable, lo que ha despertado especulaciones sobre su posible optimización para el próximo hardware de Nintendo. El modder MasaGrator confirmó la existencia de esta opción, aunque al activarla se generan errores que impiden su correcto funcionamiento. Esto sugiere que la función podría haber sido un remanente del desarrollo o una base para una futura actualización que aproveche el poder de la rumoreada Nintendo Switch 2.

Este hallazgo refuerza la teoría de que algunos juegos recientes han sido diseñados con mejoras técnicas que podrían desbloquearse en una nueva generación de consolas. Aunque la empresa no ha confirmado nada al respecto, el hecho de que el juego cuente con una opción oculta de 60 FPS indica que el estudio podría estar preparando el terreno para futuras mejoras de rendimiento.

About Xenoblade Chronicles X:

– Dynamic resolution ranges: 504p-720p handheld, 760p-1080p docked

– Game's executable has hidden 60 FPS mode. It seems to be implemented only partially since enabling it causes weird issues. As a proof screen from function that sets UI speed, 1.0.1 pic.twitter.com/Ag09YVQ7g1

— MasaGratoR (@masagratordev) March 20, 2025