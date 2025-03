Apple TV+ genera pérdidas millonarias

Apple TV+ es una de las mejores ofertas de streaming en este momento. Series como Ted Lasso, Severance, The Studio y un sin fin de películas aclamadas por la crítica están disponibles en este servicio. Sin embargo, esto no ha impedido que esta plataforma cause pérdidas millonarias a los responsables del iPhone.

De acuerdo con un nuevo reporte de The Information, Apple TV+ le genera pérdidas de mil millones de dólares a Apple al año. Desde su lanzamiento, la empresa ha invertido más de $20 mil millones de dólares, y no han visto un regreso sustancial. De manera anual, la compañía de la manzana invierte cerca de $5 mil millones de dólares en creación de contenido y licencias, una fracción pequeña de los $391 mil millones de dólares que la empresa registró tan solo en el 2024.

Si bien Apple TV+ cuenta con el prestigio de albergar y producir algunas de las producciones más aclamadas de los últimos años, esto no ha sido suficiente para atraer la atención del público. Para evitar más fugas, Tim Cook y otros ejecutivos han decidido recortar el presupuesto anual en aproximadamente $500 millones de dólares en 2024, al tiempo que imponían medidas de control de costes más estrictas.

Sin embargo, también vemos un crecimiento constante en la plataforma. El estreno de la segunda temporada de Severance, por ejemplo, generó más de dos millones de suscriptores nuevos en febrero del 2025. Sin embargo, esta cifra sigue siendo menor en comparación con lo que Netflix y Disney+ registran. En temas relacionados, ya hay fecha para el siguiente WWDC. De igual forma, los Apple Vision Pro tendrán la suite de IA de la compañía.

Nota del Autor:

Apple genera tanto dinero que es ridículo. La compañía debería estar dispuesta a pedir solo mil millones de dólares por buena cantidad de series y películas que han creado.

Vía: The Information