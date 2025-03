Gamers prefieren los juegos viejos sobre los actuales

Un nuevo informe de la firma de análisis Newzoo ha revelado que la mayoría de los jugadores de PC prefieren seguir jugando títulos antiguos en lugar de más recientes. Según la investigación, basada en una encuesta a 73,000 jugadores y datos de más de 10,000 juegos, solo el 8% del tiempo de juego en PC se dedica a títulos con menos de dos años de antigüedad. En contraste, el 67% de las horas de juego se invierten en juegos con seis años o más, mientras que el 25% restante se destina a títulos de entre dos y cinco años.

Los juegos multijugador y de servicio en vivo dominan las preferencias de los jugadores. Counter-Strike 2 encabeza la lista con el 7.1% del tiempo total de juego, seguido de cerca por League of Legends (6.4%), Roblox (6.2%), Dota 2 (5.8%) y Fortnite (5.4%). Estos títulos, a pesar de su antigüedad, siguen manteniendo comunidades activas y actualizaciones constantes que los mantienen relevantes frente a nuevos lanzamientos que no logran captar la misma atención.

El informe también destaca que la base de jugadores de PC ha crecido hasta 907.5 millones en 2024, superando en más de 250 millones a la audiencia de consolas, que en 2023 alcanzó los 653.1 millones. Además, los datos de Newzoo coinciden con el análisis anual de Steam, que mostró que solo el 15% del tiempo de juego en la plataforma se dedicó a títulos nuevos, mientras que el 37% se invirtió en juegos con más de ocho años.

Este fenómeno parece estar relacionado con la percepción de una baja calidad en los lanzamientos AAA recientes. Juegos como Skull and Bones, Suicide Squad: Kill the Justice League y Dragon Age: The Veilguard no han logrado generar el impacto esperado, lo que ha llevado a los jugadores a mantenerse fieles a títulos probados y con comunidades establecidas.

Vía: 80LV