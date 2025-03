Habrá concierto sinfónico de Metal Gear Solid en México

La saga será homenajeada con un concierto sinfónico en la Ciudad de México. La Orquesta Filarmónica Internacional interpretará las piezas más icónicas de la serie el 24 de abril de 2025 en el Teatro San Jerónimo, ofreciendo a los asistentes una experiencia única para revivir la emoción de esta obra maestra de Kojima.

La música ha sido un pilar fundamental en Metal Gear Solid, con composiciones de artistas como Tappi “TAPPY” Iwase, quien creó el tema principal, y Harry Gregson-Williams, conocido por su trabajo en las entregas posteriores. A lo largo de la saga, la banda sonora ha sido clave para reforzar la narrativa de espionaje, acción y drama, con temas emblemáticos como The Best Is Yet to Come y Snake Eater. En el concierto, más de 30 músicos darán vida a estas composiciones en un espectáculo inmersivo.

El evento comenzará a las 5:30 PM, y las entradas ya están disponibles en la plataforma Boletópolis. Los boletos tienen tres categorías: General ($490 MXN), Preferencial ($580 MXN) y Lateral ($400 MXN). Aunque el tributo no cuenta con el respaldo oficial de Konami o Hideo Kojima, promete ser un homenaje fiel al legado de la serie.

Para los fanáticos de Metal Gear Solid, este concierto es una oportunidad inigualable para revivir las emociones de la saga a través de su música. La combinación de una orquesta en vivo y la icónica banda sonora promete transportar a los asistentes a los momentos más memorables de la historia de Snake y sus misiones de infiltración. Lo mejor, es que está pasando en el mismo año que llega el remake de Snake Eater.

Vía: 3DJ