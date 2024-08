Anuncian edición especial de Indiana Jones and the Great Circle

El día de hoy se dieron importantes noticias en relación al siguiente gran juego de Bethesda y MachineGames, Indiana Jones and the Great Circle, el cual llegará en el último mes del año para quienes tienen consolas Xbox y en primavera para quienes cuentan con PlayStation 5. Sin embargo, eso no es todo, pues se anunció una edición especial de coleccionista que los fanáticos del héroe arqueólogo no se querrán perder.

Acá todo lo que contiene según el sitio de Bethesda:

¡Conviértete en el arqueólogo legendario con la edición de coleccionista de Indiana Jones and the Great Circle™!

Reserva ahora o juega con Game Pass para recibir el paquete The Last Crusade™ con el traje de viaje y el látigo de domador de leones, como se ve en The Last Crusade™. ¡Conviértete en el arqueólogo legendario con la edición de coleccionista de Indiana Jones and the Great Circle™!

La Edición de Coleccionista presenta un conjunto exclusivo de artículos inspirados en la oficina de Indy en Marshall College. Trace sus viajes con el globo terráqueo The Great Circle de 11”, que incluye un imán plano que se adhiere a lugares secretos del globo y revela un compartimento de almacenamiento oculto. Realiza un seguimiento de tus aventuras y no dejes pistas con el diario New Adventure.

Comience su propia colección de museo con la réplica de reliquia de Allmaker y el SteelBook® jumbo de edición de coleccionista. La Edición de Coleccionista también incluye hasta 3 días de acceso anticipado*, el DLC Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants™ Story (en el momento del lanzamiento), un libro de arte digital y el atuendo Temple of Doom™, el aspecto icónico de Indy como se ve en Templo de la Perdición.