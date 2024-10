Revelan la triste realidad de Riley en Inside Out 2

El éxito de Inside Out 2 no solo se debe a que llegó a los cines en el momento perfecto, sino que el trabajo de Pixar es capaz de conectar con todo su público de diferentes maneras. Si bien la película se enfoca mucho en las nuevas emociones de Riley, la protagonista, esta cinta también nos muestra cómo es que la maduración de la niña significa un distanciamiento de sus padres, algo que tal vez no muchos llegaron a notar al inicio.

Gran parte de la historia de Riley se enfoca en la forma en la que ella tiene que enfrentarse a los problemas de la adolescencia y a sus nuevas emociones sin la ayuda de sus padres, quienes jugaron un papel importante en la primera película de Inside Out. Sin embargo, en la secuela este par es relegado solo al principio al final, y es probable que en una posible tercera entrega sus participantes sean reducidas aún más.

Si bien la protagonista cuenta con el apoyo de sus amigas, Riley es quien tiene que superar sus problemas sola al final del día. Esto nos demuestra un proceso natural para cualquiera. Conforme crecemos, nuestras relaciones cambian, y eso puede significar un distanciamiento con los padres, algo que Inside Out 2 logra retratar de forma efectiva, pero sin darle un gran peso en la historia.

Para muchos, el proceso de maduración y la independencia también significa aislamiento. Esto lo podemos ver claramente con las amigas de Riley, quienes al principio son presentadas como un pilar para la protagonista, pero conforme las nuevas emociones toman las riendas, su relación se va fracturando. Aunque al final su amistad se conserva, queda claro que la protagonista se ha empezado a distanciar de todos aquellas que la rodean.

Aunque por el momento no sabemos si Inside Out 3 está en producción, algo en lo que Pixar probablemente ya esté trabajando, seguramente veremos una evolución de estos conceptos. En temas relacionados, ya hay fecha de estreno para la serie de Inside Out. De igual forma, Inside Out 2 es todo un éxito en Disney+.

Nota del Autor:

Aunque no es la mejor película animada del año, Inside Out 2 sigue siendo una gran cinta con temas universales que todos pueden apreciar. Riley es un personaje con el cual seguramente toda una generación puede identificarse, y eso es muy positivo. Solo esperemos que la tercera entrega sea igual de buena.

Vía: Nintenderos