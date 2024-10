Inside Out 2 es un éxito total en Disney+

Después de meses de espera, Inside Out 2 por fin llegó a Disney+ la semana pasada. De esta forma, todos los usuarios de este servicio de streaming por fin tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta cinta una vez más o, en el caso de algunos, por primera vez. Es así que el trabajo de Pixar ha experimentado uno de los estrenos más grandes en la historia de esta plataforma.

Inside Out 2 llegó a Disney+ el 25 de septiembre, y en tan solo cinco días logró conseguir más de 30.5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el mejor estreno de la plataforma en mercados clave como Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. De esta forma, el trabajo de Pixar se ha posicionado como el mayor éxito en streaming de Disney en 2024.

El éxito de la secuela también ha beneficiado a la cinta original, puesto que Inside Out ha conseguido más de 121 millones de visualizaciones, y en los últimos meses recibió un incremento sustancial de vistas. Esto no debería ser una sorpresa, ya que Inside Out 2 es la película más taquillera del año, recaudando casi $1.7 millones de dólares a nivel mundial, por lo que tiene sentido que parte de este éxito se replique en Disney+.

El otro gran éxito de Disney en 2024 es Deadpool & Wolverine, cinta que aún no llega a la plataforma de streaming, pero solo es cuestión de tiempo antes de que veamos esta película en la plataforma de streaming. En temas relacionados, ya hay fecha de estreno para Dream Productions. De igual forma, esta fue la película de Adam Sandler que inspiró esta cinta.

Nota del Autor:

Es sorprendente ver el éxito que ha tenido Disney con Inside Out 2, especialmente considerando que hemos visto mejores películas animadas en los últimos meses, como Look Back y The Wild Robot, aunque es cierto que estas dos no tienen el nombre de Disney a su lado.

Vía: Variety