No se puede ignorar el éxito financiero que es Inside Out 2. De esta forma, Disney tiene pensado capitalizar este momento con una serie animada, conocida como Dreams Productions. Si bien ya sabíamos que esta producción estará disponible en Disney+ a finales de año, por fin se ha revelado exactamente cuándo es que esto sucederá.

Por medio de un nuevo trailer, Pixar ha confirmado que el estreno de Dream Productions en Disney+ se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre de 2024. La serie estará conformada por solo cuatro capítulos, y por el momento no hay planes oficiales para una segunda temporada o más episodios de alguna u otra forma.

En Dream Productions, podremos ver cómo es que los sueños de Riley, la protagonista de Inside Out, se crean. De esta forma, se ha confirmado la participación de las emociones que ya todos conocen, y eso incluye a Amy Poehler como Felicidad en la versión en inglés, por lo que no se descarta la posibilidad de ver a Ansiedad una vez más.

Junto a Dream Productions, Pixar también está trabajando en la serie animada de Win Or Lose, la cual estará disponible en Disney+ el 19 de febrero. Recuerda, Dream Productions llegará a la plataforma de streaming el 11 de diciembre de 2024. En temas relacionados, ex-empleado de Pixar habla sobre cómo es trabajar en el estudio. De igual forma, esta fue la película de Adam Sandler que inspiró a Inside Out 2.

Nota del Autor:

Aunque será interesante regresar al mundo de Inside Out, es imposible no cuestionarse sobre el estado de los animadores en Pixar. La serie llega casi seis meses después del estreno de Inside Out 2, por lo que es probable que algunas personas no han descansado en todo el año.

Vía: Pixar