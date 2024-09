El control Switch 2 tendría botones giratorios

Mientras Nintendo mantiene en secreto el diseño de su siguiente consola, más y más rumores se han dado a la tarea de darnos una idea de cómo se podría ver este hardware. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que el control Switch 2 tendría botones que funcionan como si fuera un mouse de computadora.

De acuerdo con Adjacent-Adjunct, jugador que asegura haber visto el Switch 2, los controles de la consola contarían con botones superiores que funcionan como ruedas de desplazamiento, similares a las de un mouse, pero rígidos para evitar movimientos no deseados. Para ofrecer una mejor descripción, los compara con un mecanismo de una cinta transportadora, parecido a lo que encontramos en las tiendas. Esto fue lo que comentó:

“Ahora viene lo mejor: ¡los botones de los triggers podían girar! Me quedé sentado jugando con ellos en mis manos y mirándolos durante dos o tres minutos seguidos antes de seguir adelante, haciendo girar estas cosas parecidas a ruedas en mis dedos porque era muy extraño pero satisfactorio. Me recuerda un poco a la rueda de un mouse, que gira cuando pasas el dedo por ella, pero sigue haciendo clic como un botón. Estos también hacen clic como L y R. Cada paso de la rotación producía una sensación satisfactoria de tictac en las yemas de los dedos mientras se movía, como una rueda de ratón de nuevo, pero muy pesada, que requiere un poco de fuerza para hacerla girar. De lo contrario, eran lo suficientemente resistentes como para no girar al hacer clic en los botones. No eran como las ruedas normales porque no tenían forma circular, eran más cuadradas como la forma actual de los hombros del Switch. En cambio, se sentía más como una banda de material de goma que estaba sobre una pista que le permitía girar”.