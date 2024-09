Ex empleados de Pixar hablan de trabajar en Inside Out 2

No hay duda de que Inside Out 2 se convirtió en todo un éxito de taquillas, pues se convirtió en la más exitosa del mundo de la animación, así como entre las más populares del mundo, rebasando a otras producciones de gran escala como remake de El Rey León. Y la mayor parte de estos logros se debe al grupo que trabajó en la concepción del proyecto, pero no todos los empleados tuvieron finales positivos, puesto que algunos fueron despedidos antes del estreno y otros quedaron marcados por las horas de crunch.

Después de varios años difíciles marcados por el cierre de cines, huelgas en hollywood y decepciones de taquilla, Pixar finalmente logró el éxito que necesitaba para revitalizarse. Sin embargo, detrás de este triunfo en taquilla, el ambiente interno del estudio no es tan positivo, especialmente para los empleados que fueron despedidos antes del lanzamiento de la película.

En mayo, la empresa despidió a 175 empleados, lo que representó el 14% de su plantilla. Muchos de los trabajadores que contribuyeron a la creación no solo no recibirán bonificaciones por su éxito, sino que también enfrentan problemas financieros derivados de estos despidos. Fuentes internas describen una crisis sin precedentes dentro del estudio durante la producción de la película, con animadores trabajando los siete días de la semana y empleados siendo reasignados a tareas para las que no estaban preparados.

El ambiente de trabajo dentro también ha sido descrito como tóxico, con empleados temerosos de hablar y con decisiones creativas sujetas a cambios, como evitar temas LGBTQ. La dependencia excesiva en el director creativo Pete Docter y una cultura interna rígida han generado preocupaciones sobre futuras crisis en los próximos proyectos del estudio, lo que ha llevado a una sensación de inestabilidad entre los empleados.

Para muchos dentro del estudio, el éxito de Inside Out 2 fue visto como una situación de vida o muerte para Pixar. La presión por asegurar el éxito fue abrumadora, y aunque la película ha sido un triunfo en taquilla, las secuelas emocionales y financieras para aquellos que trabajaron en ella aún persisten.

Nota del autor: Se sabía que en casi toda la industria del entretenimiento hay crunch, me imagino que en la música debe ser similar, con horas y horas que pasan los músicos en los estudios de grabación.