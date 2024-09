Pixar se inspiró en Uncut Gems para Inside Out 2

Al igual que muchas otras películas, Inside Out 2 cuenta con una gran inspiración en otras cintas, algo que el director de fotografía de este largometraje ha confirmado. Si bien muchos podrían pensar que este trabajo toma en consideración otros proyectos animados y de comedia, en realidad este no es el caso, puesto que Uncut Gems se posiciona como una de las principales inspiraciones de Inside Out 2.

En una reciente entrevista, Adam Habib, el director de fotografía de Inside Out 2, confirmó que Uncut Gems fue una de las principales inspiraciones para Pixar al momento de representar la ansiedad en pantalla. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Pensamos en películas que mostraban muy bien la ansiedad, y una de las que más me gustan de los últimos años es ‘Uncut Gems’. No sé si la conocéis, pero se impusieron una regla: cuando (el protagonista) está en la parte del expositor de la tienda, presentando y con esta especie de rollo showman, usaban una Steadicam. Pero cuando se van a la parte trasera y aparecían tíos intentando sacarle la pasta, utilizaban cámara en mano. De ahí sacamos la inspiración para utilizar planos de cámara en mano específicamente cuando Ansiedad tomaba el mando”.

Uncut Gems es una película escrita dirigida por Benny y Joshua Safdie, la cual nos muestra la vida de un adicto a las apuestas, el cual vive con constantes ataques de ansiedad. Si bien nadie pensaría que Pixar tomó como inspiración un trabajo en este tipo, tiene mucho sentido cuando consideramos la forma en la que el estudio animado manejó el ataque de pánico en Inside Out 2.

En temas relacionados, Inside Out 2 ya tiene fecha de estreno para Disney+. De igual forma, ex-empleados de Pixar revelan cómo fue trabajar en esta cinta.

Nota del Autor:

Uncut Gems es una fantástica película que todos deberían de ver. Sí es como presenciar un ataque de pánico durante toda la duración de la cinta. Junto a esto, la cinta nos entrega una de las mejores actuaciones de Adam Sandler en los últimos años.

Vía: Cinema Blend