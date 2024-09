Inside Out 2 ya tiene fecha de estreno para Disney+

Esta semana finalmente se ha puesto a la venta en Blu Ray la última producción de Pixar, Inside Out 2, la cual en el pasado mes de junio se convirtió un éxito instantáneo, por lo que ya llegó a robarse el récord de la cinta de animación más popular de la historia, entrando también en el top 10 de las mejores filmaciones del mundo. Eso mismo ha hecho que los fans se pregunten si llegará pronto al servicio de streaming Disney+, pues no todos están dispuestos a comprar la versión digital o de disco.

La cinta llegará a Disney Plus el próximo 25 de septiembre, después de su estreno en cines. Los fanáticos de la exitosa película de Pixar podrán disfrutar de esta nueva entrega desde la comodidad de sus hogares a través del servicio de streaming. Esta secuela promete continuar explorando las emocionantes y emotivas aventuras de los personajes dentro de la mente de Riley, mientras se suman nuevas emociones a la historia.

🥳 GET EXCITED 🥳#InsideOut2 is coming to @DisneyPlus on September 25! pic.twitter.com/Lemov8FvgA

— Pixar (@Pixar) September 12, 2024