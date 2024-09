Sale nuevo avance de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Aunque podríamos decir que la revelación del PS5 Pro es el foco de atención del mes de septiembre, para muchos jugadores realmente no es lo más relevante, ya que dentro de algunos días más sale a la venta The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Este juego ha generado mucha expectativa desde el momento de su anuncio, más por el tema de gameplay, y con poco tiempo para que llegue a Switch, Nintendo ha decidido lanzar un nuevo video para subir el hype de los fans hasta el cielo.

Dentro del video nos dan un último repaso sobre las mecánicas del juego, ya que la princesa de Hyrule será la protagonista de esta entrega, y para ayudarla conocerá a un personaje llamado Tri, quien le proporciona un bastón para crear clones de objetos y ayudarse a superar los obstáculos. Sin embargo, también habrá habilidades clásicas, pues se puede cambiar a modo espadachina y así por algunos segundos convertirse Link para ganar los combates más complicados.

Aquí lo puedes ver:

El próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es un hito significativo en la saga, ya que será la primera vez que los jugadores podrán controlar a la Princesa Zelda como personaje principal en un título de la línea principal de la franquicia. Esto marca un cambio emocionante en la dinámica del juego, ya que la princesa ha sido mayormente un personaje secundario o acompañante en las aventuras del héroe Link. A excepción de los olvidados y fallidos lanzamientos en el CD-i de Philips, donde Zelda era jugable, Echoes of Wisdom ofrece la oportunidad de experimentar su perspectiva en una narrativa centralizada y de alto presupuesto, algo que los fanáticos han estado esperando durante años.

Este giro en la jugabilidad también sugiere una evolución en la narrativa de la saga, otorgándole a Zelda un papel más activo y fundamental en la historia. Durante décadas, su papel ha sido crucial en el lore de The Legend of Zelda, pero el control directo sobre su personaje en un juego principal abre nuevas posibilidades de desarrollo de trama, habilidades y mecánicas, lo que podría renovar el interés en la saga de formas innovadoras. Además, demuestra un compromiso por parte de Nintendo de seguir experimentando y sorprendiendo a su base de jugadores, brindando una experiencia fresca y cautivadora.

Recuerda que el título se pone a la venta el 26 de septiembre. También el Nintendo Switch Lite edición Hyrule se pone a la venta el mismo día.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Definitivamente es el juego que más espero del año junto con Mario & Luigi: Brotherhood. Habrá que esperar un poco más para tenerlo en nuestras manos junto con ese Switch Lite.