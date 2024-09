Square Enix revela presentación para el Tokyo Game Show 2024

Para quien no esté muy enterado, el próximo fin de mes se estará llevando a cabo una nueva edición de Tokyo Game Show, en la cual se darán anuncios relevantes en relación a la industria de los videojuegos, de hecho, una de las compañías que ya confirmó asistencia es Xbox con su evento especial. Y no son los únicos, ya que mediante un Tweet, Square Enix ha mencionado que tendrán su propia transmisión con la recapitulación de lo que estarán teniendo en el booth de dicho evento.

El lunes 30 de septiembre, se llevará a cabo esta emisión en un horario de las 12:00 PM del tiempo del centro de México, en el cual mostrarán avances de los próximos juegos que están por lanzar y de algunos ya disponibles dentro del mercado. Por lo que podrían darse ciertas sorpresas como versiones de los remakes de Final Fantasy VII para Xbox, o hasta la revelación de algún remaster de Tactics o su versión más actual, War of The Lions.

Set your calendars for a very special #TGS2024 live stream on Monday (9/30) @ 11am PDT/7pm BST as we officially recap some of the panels that are planned on the show floor! https://t.co/iBiqzdFzefhttps://t.co/WuLl9OcY7h

We’ll see you there! pic.twitter.com/KnLT16JwnO

— Square Enix (@SquareEnix) September 12, 2024