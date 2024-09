Productor habla sobre un nuevo Marvel vs. Capcom

Después de años de espera, la serie de Marvel vs. Capcom está de regreso con una colección que incluye siete títulos clásicos que todos los fans de estas compañías no se pueden perder. De esta forma, surge una pregunta de la que muchos quieren conocer una respuesta, y es que la posibilidad de un nuevo Marvel vs. Capcom se ha puesto sobre la mesa, con un productor en particular apoyando esta idea.

En una reciente entrevista con Comicbook, Shuhei Matsumoto, productor de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una nueva entrega en la serie. Si bien el ejecutivo no pudo dar detalles claros, mencionó que el apoyo de la comunidad es muy importante. Esto fue lo que comentó:

“¿Quién no querría lanzar una nueva entrega de la serie? Al menos nuestro equipo y yo tenemos el deseo de lanzar una. Si bien el éxito comercial puede ser un factor, personalmente creo que es meramente transitorio. Creo que los fans que continúan animándonos y mostrando su apoyo a la serie son más poderosos. Esto es especialmente así porque este es un proyecto que Capcom no puede realizar solo”.

A diferencia de otras propiedades, Marvel vs. Capcom depende, como su nombre lo indica, de dos compañías. Junto a esto, tiene que haber un éxito garantizado. Marvel vs. Capcom Infinity en 2017 no tuvo el desempeño esperado por las empresas, por lo que seguramente están esperando a tener información clara sobre las ventas de esta colección para determinar su futuro.

Al final del día, todo depende del dinero, y si Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics logra ser un éxito, es probable que una nueva entrega en la serie esté en los planes de estas dos compañías. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí. De igual forma, aquí puedes ver nuestro gameplay de la colección.

Nota del Autor:

Un nuevo Marvel vs. Capcom sería increíble. Considerando que Disney ahora tiene los derechos de todas las propiedades de los cómics, es probable que una relación entre estas dos compañías sea mucho más fácil de ver hecha una realidad.

Vía: Comicbook