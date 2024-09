Review – Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

El mejor crossover arcade regresa

Los juegos de licencia siempre terminan siendo un problema, dado que para mantenerlos vigentes es necesario hacer la renovación de la marca que se utiliza. Eso lo vimos en su momento cuando retiraron el título de Scott Pilgrim o hasta el arcade de Los Simpson hecho por Konami, donde este último se encuentra perdido en el tiempo. Este dilema también azotó a los títulos de Marvel vs. Capcom, los cuales se dejaron de vender en tiendas digitales después de que Disney comprara la compañía de cómics más famosa de occidente. Sin embargo, los intentos de tener nuevas entregas se hicieron con Infinite, solo que, en dicho caso, se trató de un fracaso por querer promocionar el MCU a como diera lugar. Así pasaron algunos años y se tuvo algo de esperanza cuando relanzaron la tercera parte para consolas PS4, Xbox One y PC. Pero la emoción más fuerte llegó este mismo año en el Nintendo Direct de verano con la revelación de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, una compilación que todos deseaban, pero pocos la veían como una realidad debido a las licencias.

Desde ese anuncio, el hype no hizo más que ir en aumento con cada tráiler, pues esta franquicia crossover significa mucho para quienes, en su momento, disfrutaban de asistir a su sala arcade o tiendita de preferencia. Tener estos juegos ahora al alcance de la mano es un sueño cumplido, y con esto podemos augurar que las ventas no serán bajas. La espera por su lanzamiento parecía eterna, pero finalmente llegamos a la semana de su aparición, al menos en las tiendas digitales. Aunque en nuestro caso, nos han tenido en consideración para hacernos llegar una copia de forma anticipada, con el objetivo de que le hagamos su respectiva cobertura, lo cual es un total gusto. Como siempre, vamos a cubrir todos los aspectos de cualquier juego, desde la jugabilidad, la cantidad de juegos dentro del compilado, los extras a encontrar, la parte en línea o los tipos de visualización. Capcom siempre se distingue por entregar colecciones impecables, por lo que las comparaciones con sus trabajos anteriores van a ser prácticamente inevitables.

Una vez repasada toda esta información, es momento de que tomes un montón de fichas, así como a tu personaje de preferencia, pues nos vamos a adentrar en el compilatorio Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics. Esperamos que esta nueva Atomix Review te sirva como una guía al momento de decidir si quieres o no sumar este lanzamiento a tu colección de videojuegos.

Siete clásicos en un solo sitio

Primero que nada, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics se trata de un recopilatorio en el que encontramos todos los juegos de lucha hechos por esta compañía que implican a los icónicos personajes de los cómics, hasta eventualmente tener el crossover de universos. Son, concretamente, todos los que vimos en arcade desde el año 1993 hasta el 2000.

Los títulos son: X-Men: Children of The Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes y Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes. Cada uno con sus respectivos controles y movimientos con los que contaban en su momento en las denominadas maquinitas.

La jugabilidad se mantiene muy similar entre cada uno, dado que podríamos considerar que el primero en salir es la base, la cual se fue puliendo conforme pasaron los años hasta llegar prácticamente a la perfección. Claro, se fueron cambiando personajes o reemplazándolos para contar con rosters más equilibrados.

En general, los movimientos son muy al estilo de Street Fighter, lo cual deja el sello de que todos estos juegos son hechos por Capcom. Tenemos los golpes de diferentes impactos que van desde el débil hasta el fuerte. A eso se agrega que, dependiendo de las combinaciones que hagamos, habrá diferentes combos que hacen único a cada personaje.

En los primeros juegos nos limitamos a utilizar solo un avatar, pero cuando se llega a X-Men vs. Street Fighter empezamos a utilizar dos, y ya en Marvel vs. Capcom 2 se pueden seleccionar tres. Eso sí, los controles van teniendo ligeras variaciones conforme se pasa a otro juego, pero realmente no son cambios exagerados como para empezar de cero a aprender.

Algo que seguramente muchos agradecerán es la implementación de botones extra para estas versiones, dado que se pueden activar ataques especiales con un solo botón, los cuales normalmente son los gatillos. Esto facilita acciones que originalmente requerían una secuencia o hasta los combos “ultimate”, que ahora son más sencillos de usar, y esto puede hacer que los principiantes no se sientan abrumados.

De igual forma, en el menú de selección de juego, antes de entrar a cada uno, se puede cambiar la dificultad, la velocidad del contador de los encuentros, cuántos créditos queremos tener o si hasta contamos con los personajes secretos desbloqueados sin usar los cheats. Estas son mejoras de calidad de vida que se agradecen, pues hay jugadores que no están buscando una experiencia competitiva.

Algo que tampoco se puede dejar pasar es que, al igual que con otras colecciones de la misma Capcom, es posible cambiar entre versiones regionales. Al menos en la que pudimos probar, se puede pasar de la versión Estadounidense a la Japonesa. Los cambios son mínimos, pero no está de más contar con la opción. Incluso también se ha añadido una pantalla de entrenamiento en cada juego para pulir las habilidades al máximo con todos.

Como un elemento que ayudará a quienes no quieren perder su progreso están los save states, los cuales se pueden activar para dejar una pelea pendiente y luego regresar a activar el load state. En Switch no tiene mucho propósito, ya que puedes poner la consola en modo Sleep, pero sin duda será de gran apoyo para quienes compran la versión de PS4 y la futura de Xbox.

Otra pregunta que también se debe resolver es la visualización de los juegos. Y sí, es posible hacer cambios, pero estos solo se pueden configurar después de haber entrado a los juegos. Hay distintos filtros, desde uno colorido hasta el que emula un gabinete de arcade; también es posible agregar wallpapers por los costados y asignar la pantalla en distintos aspectos. Claramente no recomendamos el de 16:9, ya que estira los juegos y se ve mal.

La verdad, son muchas opciones de visualización para todo tipo de gustos, por lo que los jugadores veteranos querrán ir por algo más clásico, mientras que los nuevos tratarán de que se vea lo más claro posible. Además, el sonido se puede configurar desde ese mismo menú, teniendo la alternativa de bajar el volumen de la música, las voces de los personajes y los efectos de golpes.

El modo online y el último juego

Llegamos al apartado que probablemente interesará a quienes se dedican al modo competitivo, pues por primera vez en la historia cinco de estos juegos tienen la posibilidad de jugarse en línea. Esto hará que tal vez se organicen nuevos torneos a nivel mundial de estos juegos, lo cual es básicamente devolverles la vida después de años desaparecidos.

Tenemos el tipo de combate amistoso y también el competitivo. En el primero, será posible jugar sin ningún tipo de compromiso más que el de divertirse retando a usuarios de todas partes del mundo, donde incluso se puede seleccionar si se desactivan o no los especiales con botón simplificado. Además, hay restricción de región, pero curiosamente no se menciona que haya crossplay.

El combate competitivo tiene claramente la restricción de combos fáciles desactivados, puesto que aquí compiten quienes se consideren aptos para dominar los controles. Ganar partidas en este modo hará que el jugador entre en los récords mundiales, y su rango subirá o bajará dependiendo de cuántas batallas gane o pierda.

Antes de pasar al último juego de la colección, quiero abordar el tema relacionado con las versiones de los títulos, ya que todas son prácticamente las de arcade. Esto nos deja con algunas pérdidas, como las versiones de PlayStation, SEGA Saturn, SEGA Dreamcast, PlayStation 2 y el Xbox clásico. Incluso la versión HD de Marvel vs. Capcom 2 para Xbox 360 no se ha recuperado, lo cual es negativo.

Sé que el título “Arcade Classics” deja las cosas claras, pero pienso que Capcom debería respetar su legado y agregar estas versiones caseras, lo cual se hubiera agradecido totalmente. Otras empresas lo hacen mejor en ese aspecto, como Digital Eclipse, cuyo compilado de TMNT de hace dos años incluyó los títulos de arcade y también los de consola. No digo que esto convierta a la colección en una mala compilación, pero tener más opciones hubiera estado bien.

Para finalizar con la parte jugable, es necesario hablar del último juego agregado, The Punisher, el cual se sale del género, ya que es un beat ’em up al estilo de Captain Commando o Final Fight. No es la gran cosa en cuanto a innovación para aquellos años, pero cumple con ser una pieza histórica, pues se trata del primer título de una propiedad de Marvel desarrollado por Capcom.

Es bueno contar con este clásico en el compilado, pues por temas de licencias no se pudo sumar a Capcom Belt Action Collection, que reúne varios juegos de este género donde se enfrentan a jefes y oleadas de enemigos. Quizá muchos usuarios desconocían su existencia, así que cumplió al haber sido desenterrado de las profundidades.

Extras visuales y sonoros

Como en toda compilación que se respete, en Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics no podía faltar su galería de arte, donde podemos ver bocetos de diferente tipo, incluidas las bellas ilustraciones que se utilizaban en los costados de los gabinetes originales de las máquinas, algo que se agradece tener en esta versión.

También hay escaneos donde se pueden ver las instrucciones de los diferentes combos a ejecutar en los videojuegos, documentos que raramente eran compartidos en sitios donde solo se colocaban las máquinas sin agregar estos materiales para que los jugadores pudieran aprender a jugar. Así que son dibujos que las nuevas generaciones podrán conocer.

Por su parte, se incluyen los dibujos originales preliminares que se usaron para el arte que se aprecia en los diferentes intros de cada uno de los juegos, así como el utilizado al momento de ver las victorias de los personajes. Lo más llamativo es cómo les pusieron toques estilo anime a quienes son originalmente occidentales, lo cual los hace más interesantes de ver.

Otro elemento que no puede faltar es el apartado de música, donde es posible escuchar todos los temas de los diferentes juegos. Se puede notar cómo reciclan algunos temas en los juegos posteriores. No hay queja con esto último; después de todo, siempre se tiene un avance en cuanto a arreglos, que nunca fallan para quienes disfrutan de los juegos de pelea.

Si te preguntas si habrá temas icónicos como los de Ryu, Ken, Spider-Man, Mega Man, entre otros personajes, la respuesta es sí. Algo igualmente destacable son los tracks originales de la franquicia Marvel vs. Capcom, donde en el caso de la secuela, se tienen esos toques de jazz con voz que, para muchos, desentonan con los combates, pero al final es un elemento icónico e irremplazable.

Es importante mencionar que aquí todos los extras vienen desbloqueados desde el momento en que compras la colección y accedes al apartado. Para quienes no lo sepan, las versiones de consola ofrecían los artes como incentivos al juntar puntos. No es una queja, pero esto hace que se extrañe más tener esos juegos para complementar aún más la experiencia.

Producto de Capcom que roza la perfección

En conclusión, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es un compilado que vale la pena adquirir sin discusión. Más allá de ser una colección de juegos de pelea, es una forma de preservar adecuadamente lo que alguna vez se creyó perdido debido a problemas de licencias. Es casi un milagro que esta colección exista, ya que los tratos con Disney no deben ser sencillos de concretar.

Incluye siete clásicos de la era arcade, lo que puede ser un golpe de nostalgia para quienes los jugaron en su momento, conservando intactos tanto su nivel de reto como los controles. Por otro lado, el nuevo público está invitado a descubrir este pedazo de historia, con un mapeado de botones simplificado que hace a la experiencia más accesible.

Por supuesto, falta un detalle para alcanzar la perfección: las versiones de consola, lo cual considero una oportunidad desperdiciada para convertir al recopilatorio en el producto definitivo de estos crossovers de pelea. Sin embargo, es un detalle menor que se puede perdonar, especialmente considerando las compensaciones en el apartado de arte y música.

Así que, si eres fan de los arcades o tienes un mínimo de interés en el tema, te diría que no dejes pasar la oportunidad de hacerte con una copia, ya sea en digital o esperar a la versión física. No todos los días se recuperan este tipo de joyas, por lo que es importante preservarlas antes de que la licencia expire de nuevo.

Recuerda que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics llega el 12 de septiembre en formato digital para PS4, Nintendo Switch y PC. Las versiones físicas se lanzan el 22 de noviembre.