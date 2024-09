Ya probamos Little Nightmares III y Unknown 9: Awakening

Bandai Namco se encuentra en una época de auge, pues no para de publicar éxito tras éxito en el mundo de los videojuegos, y eso lo hemos visto de forma reciente con el DLC de Elden Ring y el año pasado con Armored Core VI. Y aunque esto podría dejarlos tranquilos por un tiempo, han decidido no descansar y seguir lanzando novedades al por mayor.

Uno de los juegos que están a punto de llegar es ni más ni menos que Dragon Ball: Sparking! Zero, el último lanzamiento de la tan querida saga de Budokai Tenkaichi. De hecho, hace no mucho tuvimos una invitación para probarlo, y puedes leer nuestras primeras impresiones justo en este enlace, donde tenemos un texto y su video previo.

No obstante, eso no es todo lo que vimos en el Bandai Namco Latam Showcase, ya que nos fue posible jugar por algunos minutos a Little Nightmares III y Unknown 9: Awakening, los cuales son muy esperados dentro de la industria. Por lo que en este nuevo texto te daremos a conocer lo que nos ha parecido y si valdrá la pena esperar al lanzamiento completo de cada uno.

Con toda esta información en mente, empecemos a analizar ese primer vistazo al gameplay.

Las pesadillas vuelven por tercera vez

Lo primero que revisaremos es Little Nightmares III, un juego que, a decir verdad, es un milagro que exista, pues el equipo de desarrollo de los dos primeros, Tarsier Studios, ya no está a cargo del desarrollo, dejando ese rol a Supermassive Games. Al conocer esta información, temí lo peor sobre el futuro de la saga.

A pesar de todo lo mencionado, debo decirles que no teman, pues se nota que la esencia de esta nueva aventura sigue muy fiel a lo ya visto en 2017 y 2021. Es decir, nos encontramos con escenarios controlados que debemos completar con alguno de los personajes disponibles, utilizando partes del entorno a nuestro favor para resolver puzzles.

La novedad en esta ocasión es la posibilidad de completar el juego junto a un amigo, convirtiéndose en el primer lanzamiento multijugador de la franquicia. Los protagonistas son Low y Alone, cuyos nombres van acorde con el universo del juego, manteniendo la coherencia con el lore.

Lo mejor es que estos personajes no son solo avatares sin personalidad, ya que cada uno cuenta con habilidades únicas para apoyarse mutuamente, desde el uso de arco y flecha hasta una llave que puede romper candados. También hay interacciones para alcanzar lugares altos y otros detalles pensados para el juego cooperativo.

Otro detalle interesante es que Bandai Namco está fomentando que el título se juegue como fue pensado, con dos usuarios que tengan el juego. Esto se incentivará con el friend pass, el cual puedes dar a un amigo para que te acompañe en la aventura, ya sea en consola o computadora.

El tiempo que lo jugué fue corto, pero puedo decir que se siente muy similar a sus predecesores en cuanto al movimiento, ya que se usan los mismos botones para saltar, agacharse y escalar, sin cambios significativos. Los nuevos acertijos que me tocaron resolver me parecieron satisfactorios.

El demo que probé en PC funcionó bien en términos de rendimiento, por lo que, de momento, podemos dar el beneficio de la duda a quienes están a cargo del desarrollo. Aún no tenemos una fecha de lanzamiento definida, pero se sabe que llegará en algún momento de 2025 para todas las consolas del mercado, incluidas las de nueva generación; de momento, tiene mi visto bueno.

En cuanto a la parte artística, se conserva ese estilo sombrío con influencias de Tim Burton, y el diseño de personajes sigue siendo fiel a los principios de la saga. Será interesante ver su competencia con el juego rival, Reanimals.

Los poderes ancestrales de la hechicera

El siguiente juego que probé fue Unknown 9: Awakening, el cual, en sus primeros videos, se mostraba como un lanzamiento enfocado en la narrativa, un proyecto que pretende ser similar a otros grandes títulos de la industria. Con el paso de los meses, hemos conocido más sobre sus ambiciones, incluyendo al equipo encargado, Reflector Entertainment.

En este juego, tomamos el papel principal de Haroona, una hechicera que aparentemente tiene ascendencia india y pertenece a un clan conocido como Quasterora. Esto la convierte en alguien capaz de manipular diferentes tipos de magia, lo que la conducirá a un viaje lleno de enemigos y aliados por descubrir.

Tuve menos de una hora para jugar, y los primeros minutos cubrieron dos niveles. El primero era una especie de mercado en el Medio Oriente, donde controlé a la protagonista. Las mecánicas de juego se entienden rápidamente, aunque lamentablemente se siente como muchos otros lanzamientos del mercado.

En esta etapa del mercado, recordé escenas de Uncharted 3, recorriendo callejones y escalando lianas y otras salientes, en un estilo de parkour. Lo original son los hechizos y un dash para esquivar, ya que aquí no hay armas de fuego, solo el poder de la magia.

Entre las habilidades disponibles está atraer enemigos como un imán y poseerlos, lo que nos permite congelar ligeramente el tiempo para poner a sus aliados en su contra. También existe el combate cuerpo a cuerpo, el cual no me pareció muy pulido, ya que es fácil fallar al lanzar los golpes.

El segundo nivel, ambientado en una jungla, sugiere que podemos ser sigilosos. Si nos ponemos detrás de los enemigos, podemos eliminarlos. Sin embargo, hay que caminar agachados para lograrlo. Si nos descubren, tendremos que derrotarlos con nuestros poderes, algo que recuerda a juegos como The Last of Us o Assassin’s Creed.

Como mencioné antes, el movimiento es sencillo de entender en Unknown 9: Awakening, pero me preocupa que no se sienta con una identidad propia. Desde ya, pienso que puede pasar desapercibido. No niego que la historia suena interesante, pero el gameplay no me impresionó.

El rendimiento también fue preocupante, ya que los cuadros por segundo no fueron estables, y eso que lo jugué en una computadora que imagino tenía la última tecnología. Siento que deberían tomarse más tiempo antes de lanzarlo, pues si el producto final es similar a lo que probé en el demo, las cosas no saldrán bien.

El juego está programado para lanzarse el 18 de octubre de 2024 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Dos experiencias que habrá que jugar más a profundidad

Estos son mis puntos de vista en relación con Little Nightmares 3 y Unknown 9: Awakening. Como mencioné en sus respectivos apartados, no tuve la oportunidad de probarlos durante muchas horas. Si hago cuentas más precisas, podría decir que jugué justo 60 minutos de cada uno, lo que no me permite formar una opinión completamente sólida.

El primero, Little Nightmares III, me dejó un buen sabor de boca, ya que se siente muy fiel a sus predecesores. Tanto la física de los personajes como el ambiente lúgubre que siempre ha caracterizado la saga siguen presentes. La experiencia se ve mejorada con las nuevas habilidades por descubrir y el enfoque en el modo cooperativo.

Por otro lado, Unknown 9: Awakening no me sorprendió mucho. Se siente como otro intento de hacer un juego de aventura y acción donde por supuesto, no faltan las típicas secciones del género. Aunque el título cuenta con algunos poderes que intentan darle una identidad propia, me pareció bastante simplón. Siento que ya he jugado algo similar, a pesar de no haberlo probado mucho tiempo.

Eso sí, soy consciente de que tal vez esté siendo demasiado apresurado al juzgar ambos juegos. Por lo tanto, a pesar de todos los inconvenientes, les daré el beneficio de la duda. Veremos en sus respectivos lanzamientos si realmente tienen algo bueno que ofrecer. Aún falta tiempo para eso, así que toca esperar. Al menos, Little Nightmares III tiene mis esperanzas puestas sobre la mesa.

Gracias a Bandai Namco por invitarnos a tan interesante Showcase.