Una de las mayores revelaciones de The Game Awards 2024 fue Intergalactic: The Heretic Prophet, la siguiente gran propiedad de Naughty Dog para el PlayStation 5. Si bien la revelación fue bastante interesante, el estudio por fin ha compartido nuevos detalles sobre este título, el cual apunta para ser una de las producciones más grandes de este equipo.

Intergalactic: The Heretic Prophet nos presenta una realidad alterna, en donde el viaje espacial avanzó sustancialmente en 1986, lo cual explica parte de la esencia retro-futurística que vimos en el primer tráiler. Aquí tomamos el control de Jordan Mun, interpretada por Tati Gabrielle, una peligrosa cazarrecompensas que termina varada en Sempiria, un planeta distante cuya comunicación con el universo exterior se cortó hace cientos de años. Nuestro objetivo será escapar de este lugar, no sin antes experimentar un viaje épico, emocional y enfocado en sus personajes.

Junto a esto, Neil Druckmann, director de Naughty Dog, ha señalado que Intergalactic: The Heretic Prophet es un juego de acción aventura, con el gameplay más profundo en la historia del estudio el cual toma todo lo que los desarrolladores aprendieron de títulos como Uncharted y The Last of Us, con el objetivo de presentar una experiencia de primer nivel. Por último, pero no menos importante, Trent Reznor y Atticus Ross se encargarán de la música, algo que seguramente emocionará a los fans de la electrónica.

Por su parte, en una entrevista con The New York Time, Druckmann reveló que Intergalactic: The Heretic Prophet comenzó su desarrollo en el 2020, seguramente tras el lanzamiento de The Last of Us Part II, y actualmente 250 personas están trabajando en este proyecto. Tras los despidos que sufrió el estudio, el equipo sufrió de una reestructuración con el objetivo de que Naughty Dog fuera capaz de convertirse en un titán en la creación de propiedades. Junto a esto, se confirmó que Akira de 1988 y el anime original de Cowboy Bebop son las principales inspiraciones de esta entrega, algo que elevará las expectativas de más de una persona.

Ante lo bien que suena esta información inicial, por el momento se desconoce cuándo es que Intergalactic: The Heretic Prophet llegará al PlayStation 5, pero es probable que a partir del 2026 tengamos más información, e incluso podría tratarse de un título de finales de generación. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí.

Nota del Autor:

Intergalactic: The Heretic Prophet luce bastante interesante. Al tratarse de una nueva propiedad, Naughty Dog tiene la suficiente libertad para experimentar con la fórmula que tanto los ha caracterizado, y entregar algo fenomenal de una forma que seguramente se convertirá en una de las experiencias definitivas del PlayStation 5.

Vía: Naughty Dog