Primer avance de Intergalactic: The Heretic Prophet, de Naughty Dog

Naughty Dog presentó Intergalactic: The Heretic Prophet, su nuevo proyecto ambientado en el espacio, despertando gran expectación entre los fanáticos. Aunque el avance mostrado consistió únicamente en impresionantes cinemáticas, el tráiler ofreció un vistazo a un universo futurista lleno de misterio y acción. Aún no se ha revelado gameplay, pero la narrativa y el enfoque visual prometen un título ambicioso que podría marcar una nueva etapa para el estudio, conocido por sus exitosas franquicias como Uncharted y The Last of Us.

Aquí su avance: