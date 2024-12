Resumen: Anuncios The Game Awards 2024

El día de hoy se ha llevado a cabo una nueva edición de The Game Awards, la 2024 para ser más exactos. Y además de los premios que se entregan a la crema y nata del gaming, se tuvieron revelaciones que se venían venir, así como algunas sorpresas para los fanáticos. Si por alguna razón te perdiste el evento, no te preocupes, pues aquí tenemos un resumen con lo más relevante que tuvimos esta noche.

Nuevo Ninja Gaiden en 2D es revelado

De una colaboración entre Dotemu, Koei Tecmo y The Game Kitchen se presenta Ninja Gaiden Ragebound, nueva entrega de la franquicia en dos dimensiones. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero se ha confirmado que llegará a plataformas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC.

Presentan concepto diferente de Pac-Man

Bandai Namco nos deja ver un nuevo concepto de Pac-Man con toques de Metroidvania, el nombre del juego es Shadow Labryrinth, y llegará próximamente, en 2025 para ser más precisos. Las plataformas son PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC.

El nuevo juego de Warren Spector se anuncia

El legendario Warren Spector presentó su juego llamado Thick as Thieves, en el cual habrá desde acción hasta sigilo. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC, no se ha revelado la fecha hasta este momento.

Tales of The Shire confirma su fecha de lanzamiento

El juego Tales of The Shire, el cual está dentro del universo de los Hobbit, al fin revela la fecha de salida. Llegará el 25 de marzo de 2025 a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Los creadores de Sifu muestran su nuevo proyecto

Los creadores del juego estilo kung fu llamado Sifu presentan su siguiente juego llamado Rematch, el cual da un toque diferente al género de deportes. Llegará en verano de 2025 para plataformas Xbox, PlayStation y PC.

CD Projekt Red sorprende con su nuevo título

La empresa CD Projekt Red entusiasma a los fanáticos con la revelación de The Witcher IV, esperado título de hace años. Aquí vemos la aparición de personajes conocidos como Geralt Da Rivia. No hay fecha ni plataformas confirmadas.

Se anuncia Final Fantasy VII Rebirth para PC

Square Enix confirma que Final Fantasy VII Rebirth será lanzado para PC el próximo 23 de enero del 2025. Disponible en la Epic Games store y Steam.

FromSoftware presenta Elden Ring NightReign

Parece que FromSoftware está listo para el siguiente capítulo y eso será con Elden Ring NightReign, un juego por separado del título base, un stand alone. llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC en 2025.

Fumito Ueda da a conocer su siguiente juego

De la nada llegó el primer avance de un proyecto conocido hasta ahora como Project: Robot, el cual está siendo desarrollado por Fumito Ueda y genDESIGN. No hay información de su salida y plataformas.

Split Fiction es lo nuevo del equipo de It Takes Two

Presentan el nuevo proyecto de Hazelight Studios, este lleva el nombre de Split Fiction y será de ciencia ficción con cooperativo. Llegará el 6 de marzo de 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

The Outer Worlds 2 muestra su tráiler

Llega nuevo avance de The Outer Worlds 2, título bastante esperado de Obsidian Entertainment. Llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC en el 2025.

Borderlands 4 deleita a los fans con primer avance en forma

Después de tener algunos teasers solamente, 2K finalmente libera el primer vistazo a Borderlands 4. El título se lanzará el próximo 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Virtua Fighter está de regreso oficialmente

SEGA hace una de sus revelaciones especiales, confirmando que hay un nuevo Virtua Fighter en desarrollo, de momento no tiene sobrenombre. El 13 de diciembre habrá un directo donde revelarán más información del juego.

Project Century está en camino por parte Ryu Ga Gotoku

Otro de los proyectos que se avecinan por parte de Ryu Ga Gotoku es uno llamado Project Century. Por ahora no mucha información del juego, habrá que esperar a futuros anuncios.

Turok Origins sorprende a los fans más nostálgicos

Sabre Interactive revela Turok Origins, juego nuevo de la franquicia que se despega de la primera persona para un enfoque en la tercera. Llegará más adelante para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nueva expansión para Helldivers 2

Llega la nueva expansión de Helldivers 2 llamada Omens of Tyranny. Ya se encuentra disponible tanto en PS5 como en PC.

Capcom trae a Onimusha Way of The Sword

Una de las sorpesas más grandes de la noche fue Onimusha: Way of The Sword, el regreso de una de las franquicias más queridas de Capcom. Llegará en el 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Más avances cinemáticos de The First Berserker: Khazan

El esperado RPG de acción The First Berserker: Khazan presenta nuevo video en el que confirman la fecha de salida. Llega el 27 de marzo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Hunt: Showdown 1896 presenta el evento de Murder Circus

Presentan el tráiler de lanzamiento de Murder Circus, evento de Hunt: Showdown 1896. Ya se puede jugar en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nuevo juego de los creadores de Overcooked

Se presenta Stage Fright, un nuevo título multiplayer que viene directamente de los creadores de Overcooked!. Aún no se confirman las fechas de lanzamiento y las plataformas.

Fecha de lanzamiento para Double Dragon Revive

Arc System Works también tuvo presencia y eso fue con Double Dragon Revive. En un nuevo tráiler confirmaron que el juego se lanza el 23 de octubre del 2025 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

The Last of Us Part II Remastered llegará a PC

PlayStation confirma el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered en versión para PC. Llegará a Steam y Epic Games Store el 3 de abril del 2025.

Llega el tráiler de primer vistazo de Screamer

Milestone Team revela su proyecto nuevo de nombre Screamer. Este será lanzado para PS5, Xbox Series X/S y PC en algún momento del año 2026.

Primer tráiler de Game of Thrones: Kingsroad

Nos muestran un avance con gameplay de Game of Thrones: Kingsroad, título basado en la obra ya mencionada. Llegará en 2025, las plataformas no se han confirmado todavía.

SEGA da un vistazo a Sonic Racing CrossWorlds

SEGA ha mostrado un juego nuevo de carreras llamado Sonic Racing CrossWorlds, el cual parece que tendrá como protagonista a Shadow. No tiene fecha de salida, solo se ha confirmado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Mafia: The Old Country muestra sus primeras imágenes

Después de algunas filtraciones, se reafirma el lanzamiento del tráiler de Mafia: The old Country. El juego será lanzado en verano del 2025, para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Okami the Sequel es la sorpresa por parte de Capcom

De manera sorpresiva, Capcom reveló ante la audiencia Okami Sequel, la siguiente parte de la tan querida franquicia de culto. No hay información de la fecha o plataformas de lanzamiento, la única noticia confirmada es que Hideki Kamiya estará presente en el proyecto.

Intergalactic: The Heretic Prophet, el nuevo proyecto de Naughty Dog



Para cerrar con broche de oro se presenta Intergalactic: The Heretic Prophet, el siguiente gran proyecto de Naughty Dog, el cual irá por la parte de ciencia ficción y fantasia. Se aleja bastante de juegos más realistas del mismo estudio, entre ellos The Last of Us. No hay mucha información, pero está planeado para llegar a PS5.

Este fue el resumen con los anuncios más importantes de The Game Awards 2024. Nos veremos el siguiente año.