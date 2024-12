Como parte de los anuncios del pre-show de The Game Awards, tuvimos la oportunidad de ver el primer vistazo al siguiente juego de Warren Spector, el director detrás de la serie de Deux Ex y Epic Mickey. Thick as Thieves es un título en primera persona, el cual tendrá elementos de simulador inmersivo con un componente multiplayer. Thick as Thieves estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en un futuro.

Vía: The Game Awards.