RGG Studio nos presenta sus dos nuevos juegos

Aunque estamos a solo unos meses del lanzamiento de Like A Dragon Pirate Yakuza In Hawaii, RGG Studio no para de trabajar, y es que durante The Game Awards, el aclamado estudio de SEGA ha confirmado que ya están trabajando en la siguiente entrega de Virtua Fighter, algo que los fans de la serie de pelea han estado esperando por años.

Por si fuera poco, RGG Studios también aprovecho este espacio para revelar Project Century, una nueva propiedad, la cual nos llevará a las calles de Japón en 1915, con un sistema de combate completamente diferente a lo que hemos visto con Like a Dragon. Lamentablemente, por el momento aún no hay una ventana de lanzamiento para Project Century.

Vía: The Game Awards