Filtran primer tráiler de Mafia: The Old Country

Hoy se llevarán a cabo The Game Awards. Además de celebrar a los mejores juegos del año, el evento también estará lleno de anuncios de todo tipo. Uno de estos será la gran revelación de Mafia: The Old Country, la cuarta entrega en la amada serie de mundo abierto. Sin embargo, parte de la sorpresa ya fue estropeada gracias a una inesperada filtración.

De forma inesperada, un anuncio de YouTube nos ha dado el primer vistazo oficial a Mafia: The Old Country, título del cual veremos un tráiler extenso en solo unas horas. Junto a esto, se ha confirmado que esta entrega estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún punto del verano del 2025.

Lo interesante, es que esta filtración no proviene de un insider o alguien tuvo acceso a este contenido anticipadamente, sino que alguien programó mal el comercial de YouTube, y ahora parte de la sorpresa planeada para el día de hoy ha sido eliminada. Sin embargo, se espera que el tráiler que veremos durante The Game Awards nos dé una mejor idea de lo que podemos esperar del nuevo título de Hangar 13.

Mafia: The Old Country, como sugiere su nombre, se llevará a cabo antes de los eventos de los primeros tres juegos en la serie. Específicamente, esta cuarta entrega promete ofrecer “una cruda historia de la mafia ambientada en el brutal submundo de la Sicilia de 1900”. De esta forma, los nuevos fans tienen un nuevo punto de partida que les permite disfrutar de esta serie sin la necesidad de haber jugado los tres previos títulos.

Recuerda, Mafia: The Old Country llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC en el verano del 2025, y en The Game Awards tendremos un mejor vistazo. En temas relacionados, estos son los nominados a The Game Awards 2024. De igual forma, los fans eligen a los mejores juegos de esta premiación.

Nota del Autor:

Es bastante divertido el hecho de que una de las grandes revelaciones de The Game Awards, algo que seguramente 2K tenía guardado bajo llave, fuera filtrado por un anuncio de YouTube que salió antes de tiempo. Afortunadamente, el primer vistazo de Mafia: The Old Country luce bastante bien.

Vía: Eurogamer