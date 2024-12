Confirman que The Last of Us Part II Remastered llegará a PC

PlayStation confirmó durante que The Last of Us Part II Remastered llegará oficialmente a PC, marcando un nuevo capítulo en la expansión de sus títulos exclusivos hacia esta plataforma. Aunque no se reveló una fecha exacta de lanzamiento, la noticia emocionó a los fanáticos, quienes esperan disfrutar de la aclamada narrativa y su impresionante apartado técnico con las ventajas gráficas y de rendimiento que ofrece el hardware de la máquina