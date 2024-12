Desde hace tiempo sabíamos que Netmarble estaba trabajando en un nuevo de Game of Thrones. Ahora, durante The Game Awards, se ha compartido un nuevo y extenso video de Game of Thrones: Kingsroad, entrega que nos dará la oportunidad de explorar Westeros de una forma nunca antes vista. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, podremos esperar este título en algún punto del 2025.

Vía: The Game Awards