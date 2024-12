La propiedad de The Lord of the Rings tendrá una gran presencia en los videojuegos en un futuro, y uno de los proyectos más esperados es Tales of the Shire, un juego estilo Animal Crossing que no dejará crear nuestro propio agujero en la Comarca. El nuevo avance confirma que este título estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch el 25 de marzo de 2025.

Vía: The Game Awards