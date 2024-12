Una de las series más amadas de Capcom es Onimusha. Si bien ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a esta franquicia en acción, durante The Game Awards se ha confirmado que el estudio japonés está trabajando en Onimusha: Way of the Sword, marcando el regreso de la propiedad desde el 2006. Lamentablemente, aún tendremos que esperar para disfrutar de esta entrega, puesto que Onimusha: Way of the Sword estará disponible hasta el 2026.

Vía: The Game Awards