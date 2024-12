¿Hay cameos de Spider-Man en Kraven el Cazador?

Este personaje, conocido por ser uno de los enemigos más formidables del arácnido, ha estado en la mira de varias producciones anteriores, desde la trilogía de Tobey Maguire hasta No Way Home o incluso Black Panther. Sin embargo, ahora lidera su propia película pero desafortunadamente sin la presencia directa del famoso superhéroe. Algo que realmente ya no es novedad para esta saga que no pertenece al MCU.

Desde Sony, se ha confirmado que Spider-Man no aparece en la cinta, lo que puede sorprender a los fanáticos. Esto se debe, en parte, a que la historia no transcurre en Nueva York, el terreno habitual del personaje, lo que complica cualquier justificación para incluirlo. A pesar de esto, los creadores han decidido rendir homenaje al universo arácnido con algunos guiños, como una escena en la que centenares de arañas caen de los árboles, un reflejo simbólico del conflicto que Kraven ha tenido con el héroe en los cómics.

Además de estos cameos, la cinta incluye a otros personajes emblemáticos del universo de Spidey. Entre ellos, destaca el Camaleón, interpretado por Fred Hechinger, quien encarna al hermano menor del anti héroe. También hacen acto de presencia el Rino y el Forastero, mientras que Miles Warren, conocido como el Chacal, es mencionado en el transcurso de la trama. Aunque estas conexiones enriquecen la historia, no llenan del todo el vacío dejado por la ausencia del trepamuros.

Con Kraven el Cazador, Sony explora una narrativa única que amplía su universo de personajes de Marvel, pero sin la participación directa de Spider-Man. Además, ya no hay futuro para verlo, dado que Sony va a armar un reinicio de las historias de personajes alternativos al protagonista del cómic.

Vía: HT