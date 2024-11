Fallece Tony Todd, la voz de Venom en juegos de Spider-Man

Parece broma, pero se ha cumplido poco más de un año después del lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2, el cual pulió todo lo visto en juegos anteriores, ya que tuvimos una versión considerada como la 1.5, teniendo como protagonista ni más ni menos que a Miles Morales. Parte del éxito del tercer título fueron sus personajes clave, uno de ellos fue precisamente Venom, el cual no solo intimidaba por su aspecto realista, sino también por su particular, y en torno a esto último hay noticias no muy gratas.

El actor Tony Todd, reconocido mundialmente por interpretar a Venom y al mítico Candyman, falleció a los 69 años. Su muerte ocurrió en su residencia el 6 de noviembre, según confirmó su representante, aunque no se han dado detalles sobre la causa.

El señor dejó huella en el cine, la televisión y los videojuegos. En el mundo de los juegos, fue la voz de personajes como los Vortigaunts en Half-Life 2 y Half-Life Alyx, Dragon Knight y otros héroes de Dota 2, y el narrador en Layers of Fear 2. Además, prestó su voz y captura de movimiento al almirante Tommy Briggs en Call of Duty: Black Ops 2 y al Doctor Rogers en Back 4 Blood. De manera póstuma, será recordado como la voz de Locus en el próximo lanzamiento de Xbox, Indiana Jones and the Great Circle.

En cine y televisión, su trayectoria incluyó apariciones memorables en Destino Final, Platoon, Star Trek: The Next Generation y The Young and the Restless. Sin embargo, muchos lo identificaron como Candyman, el villano que marcó un antes y un después en el cine de terror.

Estudios como Insomniac Games y Bloober Team rindieron tributo a Todd en redes sociales, destacando su talento y generosidad. Insomniac expresó estar “desconsolado” por su fallecimiento y agradeció su contribución al universo de Spider-Man. La voz y presencia de Todd, descritas como “inimitables”, quedarán grabadas en la memoria de sus seguidores y colegas.

Su legado en múltiples medios lo consagra como una figura insustituible en la cultura popular, apreciada tanto por sus aportes en proyectos icónicos como por su distintivo talento artístico.

Vía: Eurogamer