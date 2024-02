Hablan sobre posible live action de Miles Morales

En estos momentos la franquicia de Spider-Man está tomando un momento de auge, dado que se tienen las partes animadas como Across The Spider-Verse, así como los live action del UCM, en donde la franquicia se ha expandido a tener un crossover con los actores pasados de la saga. Y de hecho, el personaje que se ha llevado los reflectores, es ni más ni menos que Miles Morales, por lo que los fans ya esperan el inminente anuncio de una cinta en la que veremos a este Spidey en su versión carne y hueso.

Hace poco los medios de comunicación se han puesto en contacto con la productora de Sony, Amy Pascal, tomando el tema en concreto, pues anteriormente la marca había confirmado que esta película es todo un hecho, pero eso fue hace bastantes meses atrás en el tiempo. Y ahora, la respuesta es que sí lo siguen teniendo en las consideraciones empresariales, pero da la situación de que no se encuentra entre las prioridades que quieren lanzar en pocos años.

To clarify, when she said “not until we make two more movies,”she meant Beyond the Spider-Verse and the live-action Tom Holland film. https://t.co/3tmEwEctwB

— Christopher Miller (@chrizmillr) February 13, 2024