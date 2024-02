Rise of the Ronin es una de las exclusivas de PlayStation más esperadas para la primera mitad del año. Si bien gran parte del mundo ya está más que lista para disfrutar del nuevo trabajo de Team Ninja, se ha revelado que el lanzamiento de este título ha sido cancelado en Corea del Sur, y parece que todo se debe a la inclinación política del director de esta entrega.

Como ya lo saben, Rise of the Ronin, similar a Ghost of Tsushima, es un juego que se desarrolla en un momento importante para la historia de Japón, y cuenta con una serie de referencias a personajes reales. De esta forma, durante el diario de desarrollo de este título, Fumihiko Yasuda, director de este título, elogió a Shoin Yoshida, un filósofo del siglo XIX, el cual abogó por la conquista de Joseo, reino dinástico coreano previo al Imperio Coreano de 1897, y lo comparó con Sócrates. Esto no fue del agrado de los jugadores de este país asiático.

Yoshida se convirtió en la base de la política de izquierda japonesa, algo que incluso causó debate dentro de este país. Por si fuera poco, sus pensamientos bélicos fueron un elemento controversial tras la invasión de Japón a Corea del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, queda claro que al elogiar a esta figura política, los jugadores de Corea del Sur no estuvieron contentos con Yasuda y su posición política, algo que bien se podría ver reflejado en Rise of the Ronin, y expresaron su descontento en redes sociales.

Como consecuencia, Sony Interactive Entertainment Korea reveló que el lanzamiento de Rise of the Ronin ha sido cancelado en Corea del Sur. Por el momento, no hay un comunicado oficial sobre la posición política de Team Ninja y Yasuda, o sobre la decisión de no publicar este título en este país. Claro, aún es posible importar una copia del juego, o cambiar de región para descargar el título en la PS Store de otra nación. Sin embargo, no habrá forma oficial de adquirir este juego.

Por si fuera poco, la cancelación ha dado pie a una serie de comentarios por parte de la comunidad de Corea del Sur y Japón sobre la inclusión y la ideología política de las personas detrás de los videojuegos. Este es usualmente un tema que vemos en occidente, y no rara vez hace algún eco en países de Asia. Sin embargo, considerando la historia de ambas naciones, es innegable que la guerra histórica que hubo entre los países es un tema delicado, incluso hoy en día.

Por lo mientras, el resto del mundo podrá disfrutar de Rise of the Ronin en PlayStation 5 el próximo 22 de marzo de 2024. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de este juego aquí.

Nota del Editor:

Este es un tema delicado. Una cosa es representar a cierta figura o evento histórico desde la perspectiva de cierta nación, pero otra es enaltecer la ideología de alguien que ha promovido la guerra y la conquista de otras naciones. Es algo que no tiene una clara solución, y lo mejor que se puede hacer es manejar cierto tema de la forma más acertada posible, pero sin olvidar todo lo que esto conlleva.

Vía: V-Daum