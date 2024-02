Amazon y Mercado Libre dominan en territorio Mexicano

Actualmente el asistir a las tiendas físicas ya no es tan habitual como en eras antiguas, y eso se debe a que el mercado del internet es cada vez más grande, razón por la cual muchos negocios han tenido que adaptarse a estos tiempos con sus ventas en línea y por ende, contratar algún servicio de paquetería. Y aunque se hace el intento para tener una competencia cordial, está claro que no se le puede hacer frente a dos precursores de esta propuesta de comprar cosas en línea, hablamos de Amazon y Mercado Libre.

Se ha compartido por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica en México, que estas dos entidades han acumulado el 85% del mercado de plataformas en línea, haciendo que los otros minoristas se vean en las sombras e incluso de algunos casos de números rojos. Y es que se menciona que usan estrategias irresistibles para que el usuario se quiera alejar de estos dominios del internet, y es que no solo ofrecen ofertas durante épocas fuertes del año, sino también en cualquier día aleatorio.

La asociación ha hablado de tres problemas en concreto que pueden servir como una barrera que los demás competidores no pueden superar, el primero es ni más ni menos que las suscripciones mensuales, mismos que no solo ofrecen envíos gratuitos sino también entradas a servicios de streaming como Amazon Prime, y también el nuevo Meli+, el cual por tan solo $100 MXN le da al usuario la posibilidad de ver Disney Plus y Star Plus sin ningún tipo de cargo extra.

Otro elemento, es que a pesar de que se cuenta con vendedores terceros en las plataformas, las mejores ofertas surgen de los propios mercados antes mencionados, con su trato directo con el cliente, y es que ellos pueden darse el lujo de ofrecer descuentos llamativos cuando los demás no. Por último, la opción de envío siempre se cobra por parte de los competidores, pero Amazon y Mercado Libre lo dan gratis por un mes si el cliente paga la membresía, y eso no es solo lo que se le ofrece, sino también prioridad en cuanto al tiempo de espera.

Ante esto hay propuestas para equilibrar el asunto, y lo primero es eliminar la posibilidad de las suscripciones para los servicios de streaming, algo que probablemente la gente no quiera aceptar.

Aquí lo mencionado en el comunicado:

Se ordena a Amazon y Mercado Libre desasociar de las membresías y/o programas de lealtad los servicios de streaming, así como cualquier otro servicio que no esté relacionado con el uso del marketplace (e.g. juegos, música, entre otros). Esta medida implica que ambas plataformas son libres de ofrecer los programas de streaming, así como cualquier otro servicio, pero estos no podrán ofrecerse como parte del mismo paquete de servicios relacionados con el marketplace. En este sentido, los servicios de streaming deberán ofrecerse y cobrarse de manera independiente y separada de cualquier programa de lealtad o servicio de suscripción.

Vale la pena mencionar, que están yendo en serio con el asunto, dando que le están dando a ambas compañías un ultimatum para que modifiquen esto, de lo contrario podrían darse cuestiones legales. Hasta el momento, ninguna de las empresas se ha expresado al respecto.

Vía: Cofece

Nota del editor: Ojalá no cumplan con las exigencias de la sociedad, sino nos van a quitar ese gran paquete que es Amazon Prime y Meli+. La verdad, tener servicios de streaming por solo 100 pesos vale bastante la pena, ojalá no se salga con la suya el mercado de competencia.