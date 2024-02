Uno de los juegos confirmados para el State of Play del día de hoy fue Rise of the Ronin, la siguiente gran exclusiva de PlayStation 5 a cargo de Koei Tecmo. De esta forma, la presentación del día de hoy no solo nos dio la oportunidad de ver un extenso vistazo a este título, sino que también confirmó su fecha de lanzamiento.

En Rise of the Ronin tomaremos el control de un Ronin a finales del siglo XIX en Japón, el cual se ve involucrado en un conflicto a gran escala por todo el país. Junto a esto, el gameplay contará con una serie de elementos que ya conocemos, como combates entre espadachines, y un planeador y gancho que nos permiten explorar la ciudad de Yokohama de una gran forma.

Lo mejor de todo, es que no solo tendremos la oportunidad de usar katanas en nuestra aventura, sino que también estarán a nuestra disponibilidad pistolas y otro tipo de armas. Por último, se ha confirmado que Rise of the Ronin llegará a PlayStation 5 el próximo 22 de marzo de 2024.

Vía: State of Play