Se confirma remasterización de Until Dawn

Como ya se había rumoreado, Until Dawn, una de las primeras grandes exclusivas third party del PlayStation 4, tendrá una remasterización para el PlayStation 5. Lo mejor de todo, es que este título no solo estará disponible en la nueva consola de Sony, sino que también llegará a PC.

Justamente como ya se esperaba, durante el State of Play del día de hoy se confirmó que Ballistic Moon, compañía que muchos especularon sería adquirida por PlayStation en el 2023, está detrás de este proyecto. Esta remasterización está reconstruida, y ha sido mejorada específicamente para el PlayStation 5 y PC.

Aunque los detalles relacionados con sus mejoras visuales y su desempeño siguen siendo un misterio por el momento, se ha señalado que la remasterización de Until Dawn llegará a PlayStation 5 y PC en algún punto de este año, por lo que en los próximos meses tendremos más información al respecto.

Aquí algunos detalles del PS blog sobre este remaster:

Usamos una paleta de colores tonales cinematográficas más amplia y nuevas perspectivas para hacer que la historia tenga más matices y emoción. Hemos sido lo suficientemente valientes como para iluminar los rincones oscuros e invisibles de Blackwood Mountain y agregamos una cámara en tercera persona, lo que significa que ahora puedes mirar detrás de la cortina del juego original, explorando ubicaciones nuevas y mejoradas con nuevas interacciones y coleccionables. Al incorporar una cámara en tercera persona y agregar animaciones contextuales de movimiento de personajes, el juego ahora permite al jugador sentir realmente la experiencia de esa fatídica noche. El sonido de Until Dawn también ha sufrido una revisión masiva, con una nueva partitura del legendario compositor de terror Mark Korven. Nos hemos esforzado por mantener la narrativa fantástica integradora del original, pero hemos aprovechado la oportunidad para ampliar partes emocionales inexploradas de la historia.

Vía: State of Play