Siguiendo la tenencia de múltiples producciones del arácnido de Marvel, Your Friendly Neighborhood Spider-Man ya ha dado mucho de qué hablar a poco más de un mes de su estreno oficial. La nueva producción para Disney+ ha decidido realizar una serie de cambios al personaje, los cuales no han sido del agrado de todos.

Como parte de los anuncios que se llevaron a cabo durante el Día de Acción de Gracias, Marvel compartió una nueva imagen de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, en donde se reveló que Peter Parker será un streamer en esta nueva serie animada. Esta decisión es, claramente, una forma de acercarse a la juventud de hoy en día, pero muchos han señalado que esto traiciona los conceptos básicos del personaje.

Swinging in from the #MacysParade!

See Spider-Man return to the parade for the first time since 2014 and check him out next year in Marvel Animation's all new series #YourFriendlyNeighborhoodSpiderMan, premiering January 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZbI8HU6d2E

— Spider-Man (@SpiderMan) November 28, 2024