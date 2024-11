Spider-Man será sustituido por los X-Men

En el mundo de los cómics, la muerte es algo bastante común. Múltiples héroes han fallecido, solo para aparecer con vida en una nueva serie o universo. Spider-Man no es alguien que esté alejado de este concepto, pero su nueva historia no solo desea tener con el amado arácnido bajo tierra, sino que los X-Men los sustituirían.

Durante los últimos tomos de la actual serie de The Amazing Spider-Man, comenzó una historia conocida como 8 Deaths of Spider-Man, en la cual Doctor Doom le asignó a Hombre Araña la complicada tarea de vencer a Scions of Cytorrak. Para hacer esto un poco más fácil, el villano le otorgó al héroe un traje especial que, además de permitirle usar telarañas mágicas, es capaz de revivir hasta siete veces si es que muere.

Como el nombre de la historia, Spider-Man ya ha muerto un par de veces, y considerando que el próximo mes de febrero de 2025 estará disponible el octavo tomo 8 Deaths of Spider-Man, todo nos indica a que el arácnido podría morir de forma definitivamente en su siguiente aventura.

Lo que hace esto interesante, es que los X-Men, los cuales son comandados por Cyclops, serían los encargados de terminar la misión de Spider-Man en dado caso de fallar, algo que es muy posible. Ahora, es probable que esta versión de Peter Parker no se mantenga en su tumba por mucho tiempo, puesto que en los cómics veremos el crossover de One World Under Doom, el donde Spider-Man simplemente no puede faltar.

Considerando que el último tomo en la historia de 8 Deaths of Spider-Man se estrenará hasta febrero de 2025, y en un futuro veremos One World Under Doom, solo es cuestión de tiempo antes de que conozcamos el desenlace para esta versión de Peter Parker. En temas relacionados, Spider-Man se enfrentará contra el Predator. De igual forma, falleció la voz de Venom en Marvel’s Spider-Man 2.

Vía: ScreenRant