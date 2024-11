Ésta es la palomera de Sonic the Hedgehog 3

Nos encontramos a menos de un mes del estreno de Sonic the Hedgehog 3. Al ser una de las películas más grandes del año, Paramount no se podía quedar atrás en una de las mayores tendencias cinematográficas del 2024, y es que se ha revelado la palomera de la siguiente aventura del erizo azul en la pantalla grande, y en esta ocasión podrás usar la cabeza de Sonic como recipiente para tus palomitas.

Por medio de redes sociales se han dado a conocer todos los productos conmemorativos que están disponibles en los cines tras el estreno de Sonic the Hedgehog 3. La estrella aquí es la palomera, la cual es la cabeza de Sonic, a la cual le puedes levantar una tapa y disfrutar de tus palomitas. Sin embargo, también estarán disponibles un vaso especial, peluches, y hasta un tupper.

Movie night just got even more hedge-tastic 🌀💥

Get ready to level up your collection with the #SonicMovie3 merch! From the Light-Up Cup and Sonic Popcorn Container to the Lenticular Cups with exclusive toppers and tin, soft plushes, Funko Pops, and a warm Fleece Blanket

