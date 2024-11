Ésta es la duración de Sonic the Hedgehog 3

Nos encontramos a poco más de un mes del estreno de Sonic the Hedgehog 3. La esperada película del erizo azul se posiciona como un gran evento cinematográfico que los fans no pueden esperar para ver acción. De esta forma, más y más información sobre la cinta surge cada día, y en esta ocasión se ha revelado la duración de esta aventura.

De acuerdo con los cines AMC en Estados Unidos, Sonic the Hedgehog 3 tendrá una duración de una hora y 49 minutos. Esto posiciona a esta entrega por detrás de Sonic the Hedgehog 2 y sus dos horas y dos minutos, pero por delante de Sonic the Hedgehog y su hora y 39 minutos.

BREAKING: #SonicMovie3 will have a run time of 1 hour 49 minutes.

This comes via AMC Theaters, which has the run time listed on the movie's page. #SonicNews pic.twitter.com/uwyyH7vVAH

— Sonic Stadium ✪ Sonic News & Fandom (on 🦋) (@sonicstadium) November 14, 2024