Review – Sonic X Shadow Generations

SEGA usando sus mejores cartas

La franquicia de Sonic The Hedgehog está teniendo un año altamente importante, pues la serie de Prime ha cerrado con la tercera temporada, la siguiente película de la franquicia está en camino y ya hasta se confirmó un lanzamiento de móviles estilo Fall Guys. Por su parte, los juegos grandes de consolas no iban a faltar, pero ahora el erizo de color azul comparte protagonismo con alguien muy querido. En uno de los eventos de Sony conocido como State of Play salió a la luz el nombre de Sonic X Shadow Generations, versión remasterizada de aquel título lanzado en 2011 que conmemoró los 20 años del personaje de SEGA. Lo cual, para algunos, podría simbolizar su primera vez probándolo y para otros, una mejor manera de revivir este lanzamiento destacado. Pero sin duda, lo más importante dentro de este remaster es su añadido, el cual nos deja jugar con el querido Shadow The Hedgehog, y es una gran coincidencia que esto pase cuando también llegará la tercera película donde él es el foco de atención. Sea cual sea la razón, es una decisión que definitivamente ha emocionado a quienes quieren conocer más sobre su pasado trágico.

Desde ese primer anuncio del juego hemos conocido más con el pasar de los meses, hasta que finalmente, en el marco de Summer Game Fest, se reveló su fecha de lanzamiento para el mes de octubre. Y como si se tratase de un parpadeo, estamos justo a nada de tiempo para que muchos tengan su copia física o digital para disfrutarla a lo grande. En Atomix, por fortuna, fuimos considerados de nueva cuenta por los chicos de SEGA, por lo que nos han entregado un código anticipado para explorarlo a fondo y revisar cada mínimo detalle. Eso se traduce al texto que están leyendo en estos momentos, ya que les vamos a dar a conocer de forma extensa si vale la pena o no gastar en este nuevo título que de meras a primeras hace dudar sobre si tendrá una duración agradable. Vale la pena mencionar que quien está llevando a cabo la cobertura conoce la entrega original de forma casi perfecta, y se enfocará un poco más en hablar sobre lo nuevo que se ha desarrollado. Pero, para quienes recién están conociendo el juego en su totalidad, no se preocupen, ya que se hablará sobre lo básico a conocer en relación a la aventura de los dos erizos azules.

Con toda esta información de por medio es hora de hacernos la pregunta: ¿Sonic X Shadow Generations es un título que deben conseguir los fans? O quizá, ¿solo se trate de un port en mayor resolución con un agregado que no vale tanto la pena? Bueno, eso lo vamos a estar respondiendo en la nueva Atomix Review que les hemos preparado. Toma tus mejores tenis para correr y tus anillos, pues nos vamos a adentrar a un mundo donde explorar el pasado será la clave para salvar al mundo de estos personajes amados por millones.

La peor fiesta de cumpleaños

La historia de Sonic X Shadow Generations se divide en dos partes. Primero tenemos un día común en la vida del erizo azul, en el cual es sorprendido por sus amigos con una fiesta especial de cumpleaños. Por lo que se ponen a celebrar de la mejor manera, comiendo aperitivos que en el juego se ven deliciosos, en especial el conocido Chili Dog.

Sin embargo, las cosas no son perfectas, y de la nada se aparece un monstruo llamado Time Eater, que absorbe todo lo que se cruce en su camino, incluyendo a los invaluables amigos de Sonic. Eso lleva a nuestro protagonista a querer pelear con dicha entidad, y en el intento falla de forma contundente con un fuerte golpe que este ser le asesta sin muchos esfuerzos.

Después de volver en sí, el personaje se da cuenta de que ha sido transportado a un mundo sin colores, el cual se verá obligado a recorrer para salvar a todos los que el habitante de la oscuridad se llevó. Para lograr el cometido, será ayudado por alguien muy peculiar: una versión antigua de su pasado que está dispuesto a brindarle su apoyo sin pedir nada a cambio.

En el otro lado de la moneda tenemos a alguien que no pudo asistir a la fiesta, Shadow The Hedgehog, quien tuvo que dirigirse de forma inmediata a la colonia espacial de ARK después de que los agentes de GUN se lo solicitaran. La emergencia son anomalías que se han dado dentro del lugar, así que la forma de vida perfecta no pierde el tiempo e investiga.

Tras pasar poco tiempo, descubre que de manera un tanto extraña su enemigo más poderoso ha vuelto, Black Doom, y sin dudarlo se sumerge en una pelea por el futuro del universo. No obstante, todo se ve interrumpido por lo que está pasando con Sonic y Time Eater, lo que lleva al erizo oscuro a un mundo similar, en el que toda la vida se ha consumido.

Ambos héroes, cada uno de su lado, intentarán terminar con diferentes enemigos para que el equilibrio de todo se vea restablecido. Aquí lo más interesante será explorar el pasado de Shadow, pues en juegos anteriores se contó su conexión con Black Doom, pero no hubo una resolución tan clara. En esta entrega, se responden esas dudas, e incluso su amiga María aparece de forma espontánea.

En líneas generales, es una historia bastante sencilla, pero los fanáticos desde hace mucho tiempo atrás estaban deseando saber más sobre Shadow, por lo que aquí tenemos la oportunidad perfecta de mostrar archivos de cómo fue creado y demás. A mí me gustó esa parte, pero también me quedé con algunos pormenores que no me hicieron sentido.

El detalle es cómo funciona el enemigo Time Eater, pues en teoría solo presenta mundos del pasado, pero en el caso del protagonista de las sombras, también revela niveles de juegos como Sonic Forces y Frontiers. Eso le quita algo de sentido, dado que la historia ocurre al mismo tiempo que Generations base, pero imagino tendrán sus razones.

En fin, no busquemos tanta profundidad en algo que tal vez no debería rompernos la cabeza.

Lo básico sobre el juego original

Como ya mencioné, Sonic X Shadow Generations se trata de dos juegos en uno, y el primero es un port, o más bien, un remaster del original que llegó hace más de 10 años. Este se centra en el protagonista de color azul, quien debe recorrer varios niveles, tanto en su forma clásica de la era Genesis como en la moderna.

Se trata de nueve mundos compuestos de dos niveles cada uno, donde podemos encontrar escenarios como Green Hills, Rooftop Run, City Escape, Planet Wisp, entre otros clásicos de la franquicia. En concreto, es un compilado que reúne lo mejor de lo mejor desde el inicio del personaje en 1991 hasta 2010, con Sonic Colors en Nintendo Wii.

La forma de manejar a cada avatar es diferente. El clásico se mueve únicamente en dirección 2D y conserva sus movimientos de la primera consola de SEGA, mientras que su contraparte moderna se mueve en todas direcciones, lo que hace que las etapas cambien considerablemente. Además, el Sonic moderno posee el poder del boost, que le permite correr a velocidades muy altas.

Lo interesante de todo esto es que vemos niveles originalmente pensados en 2D trasladados al 3D y viceversa, algo que fue un sueño cumplido para los seguidores de la saga. Así que quienes no lo probaron hace tanto tiempo tendrán todo un título entero para explorar dichos entornos.

Vale la pena mencionar que, cada cierto tiempo, habrá jefes a enfrentar, pero no se podrá acceder a ellos hasta completar algunos retos que se encuentran en forma de portales. Además, dentro de los niveles largos hay coleccionables como los anillos estrella roja, los cuales desbloquean recompensas como temas musicales, bocetos y galerías de arte.

Eso sería básicamente el plano general del juego, pero hay un extra que me llamó bastante la atención: un nuevo coleccionable para esta versión, los Chaos, personajes que estarán escondidos al igual que las estrellas rojas. La recompensa por hallarlos no es la más satisfactoria, pero se agradece tener de regreso a estos pequeños seres.

Fuera de todo eso, es el mismo juego, con los mismos retos, jefes y hasta el online que permite competir con otros jugadores del mundo para conseguir los mejores récords. Una de las mejoras de calidad de vida es que ahora se puede elegir si queremos o no tener vidas, decisión que apoyo para evitar que los más inexpertos se frustren con algún mundo.

Al original realmente no había que hacerle muchas modificaciones, pues ya era un buen juego por sí mismo. Claro, algo que siempre voy a reprocharle es su corta duración, dado que en cuatro horas es posible llegar a los créditos. No obstante, ese detalle creo que ya se puede compensar para los tiempos que corren, y es justo a lo que vamos a movernos en esta reseña.

Solo hay un detalle ligero, en las cutscenes le sumaron personajes o cambiaron escenas, pero todo eso no altera la historia de alguna manera. Por ejemplo, añaden a los Chao para que tenga coherencia su aparición, nada más álla de estos pequeños guiños o uno que otro diálogo que antes era un poco extraño.

Es hora del Chaos Control

Pasamos a lo verdaderamente interesante de Sonic X Shadow Generations, que es la campaña de la forma de vida definitiva. Es una sorpresa, ya que este personaje no había tenido protagonismo en años. Lo último que vimos fue su DLC de Sonic Forces, y no fue muy largo, durando aproximadamente media hora.

Primero que nada, se debe establecer que, al igual que Sonic, el erizo oscuro cuenta con diferentes mundos del pasado (y digamos futuro), los cuales están compuestos de dos niveles cada uno. Uno se juega en 3D y otro en 2D, pero es el mismo personaje, ya que no tiene una versión clásica por cuestiones lógicas.

En estas etapas usaremos las habilidades que hacen especial a Shadow, como el Chaos Control, que permite congelar el tiempo, ya sea deteniendo mecanismos o enemigos. Durante ese lapso podemos evitar caídas o esquivar proyectiles como misiles. Sin embargo, el uso de esta habilidad es limitado por una barra que se va desgastando.

Al igual que con Sonic, hay coleccionables que encontrar dentro de los niveles, tres en total, y estos desbloquean curiosidades del personaje como bocetos, historia de su origen y piezas musicales de los juegos donde aparece. Estas se pueden apreciar en el menú de galería, al cual se accede desde el hub principal.

Hablando de esto último, esta área es donde tenemos acceso a los diferentes mundos, y a diferencia del juego original, aquí las cosas son más interesantes. Es un semi-mundo abierto que vamos desbloqueando conforme la historia avanza, donde podemos desplazarnos utilizando los diferentes poderes que adquiere el personaje, ya sea para desbloquear entradas o conseguir coleccionables.

Los poderes se desbloquean cada vez que completamos un mundo, y van desde disparar proyectiles múltiples hasta surfear sobre el agua. Esta parte me parece muy original, ya que con Sonic no se tiene algo similar; mientras que con el erizo azul simplemente te otorgan habilidades, con Shadow están integradas en la narrativa.

Pasando a la parte de los jefes, tenemos algunos clásicos que los fanáticos del erizo seguramente recordarán, destacando especialmente la presencia de uno proveniente del infame juego de 2006. Todos tienen mecánicas interesantes que no los hacen una copia exacta de los títulos originales. La única decepción es que no hay muchos, solo cuatro.

Eso sí, para enfrentarlos se necesitan llaves, que se obtienen superando retos. Aquí es necesario pasar dos de ellos para conseguir estas llaves, dado que no hay tantos niveles por explorar. Los desafíos son entretenidos, ya que nos permiten entrenar más las habilidades de Shadow.

En general, la jugabilidad me ha gustado, y reafirma que este personaje merece tener otro título propio, con niveles originales y no basados en otras entregas. Ese juego en el que había millones de caminos y también uso de armas no encajaba bien con el mundo de Sonic, así que darle poderes especiales a este erizo es el camino a seguir.

Gráficos vistosos y música vibrante

En cuanto a los gráficos de Sonic X Shadow Generations, se utiliza un estilo más orientado hacia lo caricaturesco, dejando atrás los intentos de hacer este mundo más realista. El primer juego ya lucía bien en su versión original, por lo que los retoques han sido mínimos. Honestamente, no creo que necesitara muchos cambios.

El segundo título muestra una evolución, sobre todo en las cinemáticas, que tienen una implementación al estilo de Sonic Frontiers, lo cual será un deleite para los fans de Shadow. No detecté ningún problema, todo luce como debería, y espero que esta línea se mantenga, ya que el arte de esta franquicia suele ser visualmente atractivo.

En cuanto a los aspectos técnicos, el primer Generations cuenta con 60 cuadros por segundo y resolución 4K, una clara mejora respecto a las versiones de consolas antiguas, donde ni siquiera alcanzaba los 1080p, como en PS3 o Xbox 360. En la aventura de Shadow, hay modos de rendimiento y gráfico, lo que permite priorizar entre resolución o cuadros por segundo. Personalmente, prefiero la fluidez de los frames antes que la resolución.

Respecto a la música, no hay nada que objetar. Son las melodías clásicas de los niveles correspondientes, pero con toques remasterizados y hasta con instrumentos adicionales, lo que enriquece la experiencia. Las composiciones del mundo de Sonic siempre se destacan, y aquí brillan, ya sea en forma de arreglos o de nuevos temas que encantan a los fans.

Otro detalle que debo agregar es que los actores de voz originales de los videojuegos siguen presentes, lo que asegura un trabajo de calidad con todo el elenco de personajes. También es posible cambiar el idioma, aunque un problema persistente es la ausencia de doblaje latinoamericano, dejando solo disponible el español de España.

Dos aventuras que se deben jugar

En conclusión, Sonic X Shadow Generations es una entrega que los amantes de los juegos de plataformas deben experimentar. Se combina lo mejor del mundo 3D y el 2D, regresando el clásico de 2011 en una versión definitiva, y añadiendo la campaña propia de Shadow, con un gameplay que le da su propia personalidad.

Uno de los defectos del original era su corta duración, pero con la inclusión de la segunda campaña, ya no puedo dar puntos negativos en ese aspecto, lo que lo convierte en un juego que merece la pena probar. Si nunca lo jugaste antes, prometo que será un deleite atravesar este tributo al personaje más rápido del mundo de los videojuegos.

El diseño de niveles es sólido, el control es preciso, y se agradecen los extras que permiten conocer más sobre ambos personajes. El único inconveniente que veo son los pocos niveles. SEGA ahora se ha comprometido a crear un juego original de Shadow con mecánicas y etapas que no se inspiren en otras entregas.

Con todo esto dicho, recomiendo totalmente que le eches un vistazo. No aburre en ningún momento, y activará ese sentimiento de querer superar récords personales sin parar. Seas o no fan de Sonic The Hedgehog, te lo pasarás bien, ya que los juegos de plataformas son un lenguaje casi universal en el mundo de los videojuegos.

Recuerda que Sonic X Shadow Generations se lanza el 22 de octubre en acceso anticipado y el 25 de octubre para la versión normal. Las plataformas son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.