Las adaptaciones live action de películas animadas no se detienen. En esta ocasión el enfoque no es Disney, sino Dreamworks, quienes tienen pensado lanzar un remake de How to Train Your Dragon el próximo año. De esta forma, ya tenemos el primer vistazo a esta nueva versión de la amada cinta.

Aunque por el momento no está disponible el tráiler en línea, algunos cines a lo largo de Estados Unidos han comenzado a pasar el primer avance oficial del live action de How to Train Your Dragon, algo que el público comenzó a filtrar en redes sociales desde hace unas horas. Aquí podemos ver a Chimuelo, el amado dragón, el cual se ve idéntico a su contraparte animada.

First look at Toothless and Hiccup from the live-action ‘HOW TO TRAIN YOUR DRAGON’ The trailer will release in the coming days. pic.twitter.com/GSSgvw4h91 — Reel Critques 🎥🎞️ (@TheReelCritique) November 14, 2024

Poco después de esto, Empire compartió una imagen oficial de Hiccup, el protagonista, así como una declaración por parte de Dean DeBlois, el director de esta entrega, quien habló sobre el realismo de los actores y los efectos especiales:

“[La película es] muy intensa en términos de lo que está en juego: tiene un dragón totalmente creíble y fotorrealista que pisotea a su alrededor tratando de matarlo”.

WORLD-EXCLUSIVE 🐉 The live-action How To Train Your Dragon movie is “so dialled-up in terms of stakes”, director Dean DeBlois tells Empire. READ MORE: https://t.co/Y6ZLGnZKmf pic.twitter.com/yilpLPBERO — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

El remake live action de How to Train Your Dragon será similar a lo que vimos con The Lion King, en donde se ha optado por una recreación fotorrealista de la obra original, con DeBlois, responsable de la trilogía animada de How to Train Your Dragon, a cargo de este nuevo proyecto.

Esta aproximación no ha sido del agrado de los fans, quienes han señalado que la adaptación no tiene sentido si solo van a recrear escenas de la cinta animada. Esta es la misma crítica que tuvo The Lion King en su momento, pero esto no detuvo que se convirtiera en una de las películas más exitosas en la historia, algo que Dreamworks espera replicar.

La película live action de How to Train Your Dragon llegará a los cines el 13 de junio de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Para este punto, decir que un remake live action de este tipo es innecesario, pero hay que volver a recalcarlo. Si bien no creo que How to Train Your Dragon tenga el mismo éxito de The Lion King, este proyecto probablemente cumplirá con las expectativas de Dreamworks, lo cual dará pie a que el resto de las secuelas tengan el mismo tratamiento.

