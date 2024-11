Prime Video ha lanzado una nueva función que te permite crear resúmenes personalizados de las series que estás viendo. Esta nueva tecnología, a la cual Amazon llama X Ray Recaps, promete al usuario generar resúmenes cortos y fáciles de digerir de las películas o series que estés viendo. Es completamente personalizado, por lo que puedes decidir entre que la IA te describa temporadas o películas enteras o puedes optar por resumir segmentos específicos de episodios particulares.

El programa está entrenado para evitar todo tipo de spoilers y para redactar los resúmenes de manera emocionante, tomando en cuenta los giros argumentales y los cliffhangers.

El vicepresidente de producto de Prime Video, Adam Gray, declaró que “con la creación de X-Ray Recaps, abordamos directamente un problema habitual de los usuarios de contenidos en streaming: olvidarse de dónde lo dejaron.” Promete que esta tecnología, “Prime Video ofrecerá resúmenes de momentos memorables y puntos importantes de la trama para que nuestros clientes puedan volver rápidamente a lo que estaban viendo o redescubrir por qué se enamoraron de una serie en primer lugar”.

Esta tecnología fue creada a partir de Amazon Bedrock, un servicio de nube para generar contenido mediante el uso de IA. Es la nueva adición a la suite de funciones X-Ray, la cual tiene otras utilidades como ofrecer información relevante o trivia relacionada con la serie o película que estás viendo.

Una versión beta de X-Ray Recaps ya está disponible para todos los usuarios de Fire TV y Amazon promete extender su disponibilidad a otros dispositivos. Por ahora, el programa solo funcionará con producciones originales de Amazon MGM Studios como The Boys, La Rueda del Tiempo y The Rings of Power.

Vía: Amazon