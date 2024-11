La película de Splinter Cell ha sido cancelada

Las películas de videojuegos han demostrado un mercado fructífero en estos momentos. Adaptaciones como The Super Mario Bros. Movie y Sonic the Hedgehog han gozado de un éxito en taquilla. Sin embargo, no todo puede funcionar, y un ejemplo de esto es la cinta de Splinter Cell, la cual ha sido cancelada.

Originalmente, en 2012 se confirmó que Ubisoft ya está trabajando en una película de Splinter Cell, la cual sería protagonizada por Tom Hardy. Sin embargo, esta producción tuvo una serie de retrasos y problemas a lo largo de la última década. Ahora, Basil Iwanyk, quien tomó el rol de productor en el 2012, ha confirmado que este proyecto ha muerto. Esto fue lo que comentó:

“Esta película habría sido increíble… Simplemente, no logramos acertar con el guion ni con el presupuesto. Tuvimos mil versiones, pero iba a ser algo espectacular y hardcore. Es una de esas oportunidades que se escaparon, lo cual es muy triste”.

Si bien la cancelación de este proyecto será un golpe fuerte para los fans, especialmente considerando que la serie ha permanecido en silencio por años, el futuro sigue siendo prometedor. No solo un remake de Splinter Cell está en camino, sino que en un futuro estará disponible el anime de Splinter Cell: Deathwatch.

De esta forma, aún hay razones por las cuales no hay que perder la esperanza. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Splinter Cell: Deathwatch aquí. De igual forma, un battle royale de Splinter Cell habría sido cancelado.

Nota del Autor:

Esto era algo que tarde o temprano iba a suceder. Cuando un proyecto lleva una década en un infierno de producción, tarde o temprano, se revela su cancelación. Es triste el caso de Splinter Cell, pero no es una sorpresa.

Vía: The Direct