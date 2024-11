Sonic the Hedgehog 4 será toda una realidad

Aunque aún no se estrena Sonic the Hedgehog 3, Paramount no está listo para dejar ir al erizo azul de SEGA. De esta forma, se ha revelado que una cuarta película ya estaría en la mente de las casas productoras, e incluso veríamos un pequeño teaser al final de la cinta que está por llegar.

Por medio de una entrevista con Entertainment Weekly, Jeff Fowler, director de las películas de Sonic the Hedgehog, confirma que ya hay planes para expandir el legado de Sonic en la pantalla grande. Si bien los detalles son escasos, ha señalado que al final de la nueva película aparecería un nuevo personaje que nos daría una idea de la dirección que tomará la serie en un futuro. Esto fue lo que comentó:

“Para mí, lo más emocionante es tener la oportunidad de contar más historias y traer más personajes… Es la tendencia natural en la realización de películas que hay que ir un poco más allá o crecer en ciertos aspectos para que la próxima película parezca algo que hay que ver”.

Si bien aún no hay un anuncio oficial por parte de Paramount y SEGA, Fowler deja claro que aún hay mucho de Sonic por contar en la pantalla grande. De esta forma, no se descarta que, similar a las pasadas películas, veamos a un personaje nuevo en una escena postcréditos, algo que seguramente emocionará a más de un fan.

Te recordamos que Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines el 20 de diciembre de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Sonic x Shadow Generations aquí.

Nota del Autor:

El universo de Sonic es extenso, y hay múltiples formas de llevar a personajes como Silver, Metal Sonic, a los miembros de Team Chaotix y más a la pantalla. Hasta el momento, el erizo azul no ha decepcionado en el cine, por lo que hay que estar emocionados por su futuro en este medio.

Vía: Entertainment Weekly